Il successo di Emanuele Palumbo, in arte Geolier, non si ferma al palcoscenico. Il cantante rivelazione dell’ultimo Festival di Sanremo, dove ha concluso la propria corsa al secondo posto dietro la vincitrice Angelina Mango, dà il via a una nuova scommessa imprenditoriale fondando, in coppia col fratello maggiore Gaetano, la G-rent srl, una società di noleggio di auto, moto, barche e persino aerei. Il “varo della nave” risale allo scorso 8 luglio, in quel di Santa Maria Caputa Vetere.

Legatissimo alla sua terra, il rapper ha pensato di stabilire, insieme al “big brother”, la sede nel capoluogo campano. Ma le ambizioni della società sono assai più ampie: competere con i nomi principali del settore come Avis, Maggiore, Europcar ed Hertz, offrendo un servizio di noleggio completo e innovativo. Delle caratteristiche fondamentali oggi, alla luce della folta e agguerrita concorrenza.

Per un pubblico trasversale

In aggiunta alle due e alla quattro ruote, la compagnia – spiega Open – metterà a disposizione pure barche e aerei. In un catalogo unico, adatto a gusti, esigenze e disponibilità economiche differenti, l’obiettivo è di raggiungere un pubblico trasversale. Ma non finisce qui: la società si propone pure di realizzare e gestire porti, pontili e attracchi, con servizi di rimessaggio e trasporto sia di persone che di merci. La G-rent parte con un capitale sociale di 100.000 euro, di cui il 65% in mano alla Palumbo Immobiliare (controllata da Geolier) e il 35% a Gaetano Palumbo. Non è la prima volta che i fratelli si danno ad affari insieme, infatti, sono operativi in varie società del gruppo, tra cui la immobiliare di famiglia e la Golden Boys srl, specializzata in edizioni musicali.

Gli inizi risalgono al novembre 2019, anno della costituzione de “La Golden boys srls” (nel giro di qualche mese trasformata in srl, con un incremento di capitale), allo scopo di gestire dell’attività canora e i live concert dell’artista. In parallelo, sono stati curati due immobili con la Palumbo immobiliare, una abitazione ex Gescal dei familiari nel quartiere natale di Secondigliano e un appartamentino ad Alba Adriatica, comune sul mare in provincia di Taranto.

Curiosità sulla gamma

Quello appena svelata costituisce l’ennesimo tentativo di ampliare il giro d’affari, sospinto dalla vasta notorietà del cantante. La platea dell’Ariston e la partecipazione al talent Nuova scena con Fabri Fibra e Rose Villain lo ha, infatti, sdoganato e ne avrà senz’altro giovato pure sotto il profilo economico. Non si riescono a trovare delle informazioni accurate sulla gamma di mezzi a noleggio di G-rent srl; tuttavia è lecito immaginare che i modelli in listino andranno dalla city car di basso valore ai pratici e funzionali SUV.

Ma il vero punto forza andrà ricercato nella probabile presenza delle sportive, le cui richieste sono aumentate a vista d’occhio negli ultimi anni. In vista di un importante meeting d’affari, magari con un potenziale nuovo cliente, presentarsi in grande stile può fare la differenza. Nonostante la G-rent sia appena sorta, sembra avere tutte le carte in regola per competere ad armi pari contro le realtà leader di settore. L’intraprendenza di Geolier e la sua fama, unita al fiuto per gli affari del fratello Gaetano, prospettano un avvenire luminoso.