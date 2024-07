Novità per la Smart per quanto concerne il noleggio delle proprie vetture. Ideato un nuovo sistema che prevede chilometri illimitati e zero preoccupazioni

Smart lancia un nuovo sistema di noleggio auto

La Smart per anni è stata conosciuta per le sue utilitarie, che hanno avuto un successo clamoroso. In particolare la Fortwo, vero e proprio vessillo dell’azienda tedesca. Nata da una costola di Mercedes, il suo nome non è altro che l’acronimo di Swatch Mercedes ART. Fondata nel 1996 ha conosciuto, come dicevamo, subito un grandissimo exploit grazie al proprio modello 2 posti, lungo appena 2 metri e mezzo.

Negli anni questo Marchio è cresciuto poi tantissimo, non senza però qualche colpo a vuoto come la ForFour o la Roadster, che sul mercato non sono riuscite a replicare il successo della Fortwo. Ora però siamo nell’epoca dei SUV e anche in questo caso Smart non si è fatta trovare impreparata mettendosi all’opera per dei modelli davvero interessanti. Dal 2020, inoltre, ha convertito la propria gamma completamente all’elettrico per adeguarsi al mercato che dovrà spostare il proprio asse sugli EV entro il 2035.

Un nuovo modo di concepire l’auto

In questi anni si è notato, da parte dei giovani, una certa riluttanza verso il concetto di proprietà legato alle auto. I ragazzi, infatti, tendono a spostarsi con i mezzi pubblici, il car sharing e sistemi simili che permettono di avere un’auto a disposizione solo quando essenzialmente serve. Parliamoci chiaramente, sostenere le spese di un’auto non è semplice: assicurazione, tasse varie, piccole riparazioni e tante altre cose che rendono spesso le vetture un vero salasso per le tasche dei proprietari.

Smart, proprio per questo, ha ideato un nuovo sistema di noleggio, denominato “Smart mobility rent no limits”. Grazie a questo sistema sarà possibile noleggiare senza limitazioni di chilometri percorsi le nuove Smart #1 e #3. La cosa è aperta a privati, liberi professionisti e società di persone.

Cosa offre

Parliamo di due vetture elettriche, che dati alla mano di Smart, riescono a percorrere 455 km con un pieno di energia. La ricarica in AC fino a 22 kW/DC fino a 150 kW può essere sfruttata senza alcuna limitazione grazie a questo nuovo sistema di noleggio. Questo porta ad un inevitabile risparmio per chi ha bisogno di un’auto per una lunga tratta.

Ci sono sei diversi allestimenti per le Smart #1 e #3 (Pro, Pro+, Premium, Launch edition, Brabus e Pulse). La potenza di queste vetture va dai 271 CV delle Pro, Pro+, Premium e Launch edition ai 428 CV della Brabus, che è sostenuta da un doppio motore a differenza delle altre. Al momento per una Smart #1 Pro, il canone senza alcun anticipo, per 48 mesi è di 529 euro. Tale cifra può essere ritoccata verso il basso versando un anticipo tra i 5.000 e i 7.500 euro.

Naturalmente la nuova promo noleggio offre all’interno del canone anche altri servizi come ad esempio l’RCA, l’immatricolazione, la manutenzione e l’esonero parziale per danni e incidenti. Volendo inoltre si può fare anche richiesta di un pacchetto pneumatici invernali con un canone che va dai 46 euro per 36 mesi a 28 per 68 mesi. Questa novità di casa Smart permetterà così di far conoscere a più persone il proprio prodotto senza avere per forza l’impegno dell’acquisto e naturalmente servirà a far assaggiare a questi ultimi un po’ di mobilità elettrica.