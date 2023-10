In occasione del test della nuova Honda XL 750 Transalp abbiamo provato anche delle gomme speciali, ideali per chi viaggia con una moto da enduro o una crossover che non disdegna una strada bianca, ma che si comporta come un pneumatico stradale su tutti gli asfalti. Stiamo parlando di Metzeler Karoo Street, pneumatico dall’intaglio “scrambler”, ottimo per viaggiare in grande sicurezza e agilità.

Nei dettagli

Le misure presenti sulla mia Honda, 90/90 sul cerchio anteriore da 21” e 150/70 sul posteriore da 18”, sono l’ideale per questa ultima generazione di Transalp ed un utilizzo dalle lunghe distanze su strada e sono in grado di affrontare percorsi sterrati.

La mescola presenta un alto contenuto di Silica che proporzionata al Carbon Black e altre resine, rende un elevato grip su strada sia asciutta che bagnata, oltre che una grande resistenza dei tasselli allo strappo e all’usura per tutta la vita del pneumatico. Karoo street ha una carcassa sufficientemente rigida da garantire un ottimo comportamento su tutti i fondi di utilizzo e ottimizzare l’effetto ammortizzante e proprio per migliorare le prestazioni di questo tipo di pneumatico su strada, i profili derivano dalla serie Tourance Next.

La prova

Le prestazioni della gomma tedesca, che dagli anni settanta fa parte del gruppo Pirelli, sono da prima della classe e le abbiamo rilevate nel viaggio dalla Romagna a Magny Cours in Francia, attraverso le valli italiane, francesi e il suggestivo quanto impegnativo Moncenisio.

Un aspetto che ho riscontrato immediatamente salendo sulla moto è il comfort che queste gomme conferiscono al guidatore che si sente subito padrone della manovra e può pensare alla guida divertendosi in ogni situazione. Lungo i tratti autostradali, dove si mantiene una velocità di crociera costante e per molti chilometri, questo pneumatico è silenzioso nonostante una scolpitura evidente e sembra di guidare la classica gomma da gran turismo.

La tenuta di strada si è dimostrata di altissimo livello sui lunghi curvoni delle arterie principali dove non serve nemmeno dosare il gas, ma basta inclinare la moto che non si scompone per niente. Le Karoo Street entrano in perfetta sintonia con la ciclistica del mezzo su cui sono montate e questo ne ottimizza sicuramente le performance, i consumi, alzandone anche il livello di sicurezza.

In montagna

La prova del fuoco è stata l’attacco alle montagne. Una volta giunti a Susa e dovendo scollinare il passo del Moncenisio, ho provato una sensazione di fiducia e sicurezza. Lungo i tornanti in contropendenza la moto poteva scorrere agilmente sia in terza quanto in quarta marcia, che sentivo la spalla delle Karoo sostenermi in modo preciso e pulito. Nella parte più guidata del valico ho sfruttato ogni centimetro di asfalto andando a sfregare le pedane della Transalp con un angolo d’inclinazione visibilmente importante.

Ciò mi ha permesso di apprezzare la resa di questi pneumatici come difficilmente accade durante un test stradale, dove tendenzialmente ci si focalizza di più sui contenuti della moto. In questo caso sono state le gomme a comunicarmi qualcosa di interessante, prima ancora di verificare che tipo di coperture fossero state montate.

Scesi a Lanslebourg-Mont-Cenis, gradevole località alpina della Francia, il percorso ha ripreso la sua linearità attraverso paesi e strade statali lungo le quali non ho mai incontrato pioggia, ma sono riuscito a sfruttarne il comfort e la sicurezza. Passando per borghi e piccoli centri abitati, bisogna prestare attenzione al pavé o altri sostitutivi del semplice asfalto che generalmente recano disturbo e pericolo. Con le Karoo Street è stato facile passare su ogni materiale senza accusare alcun disagio.

Giunti a Nevers, nella campagna che circonda il circuito di Magny Cours, ci s’inoltra in stradine strette, con dossi e svolte brevi dove l’abilità di guida diventa importante. Come sulle Alpi, anche in questa occasione le coperture Metzeler si sono dimostrate all’altezza della situazione, esaltando ogni mia manovra.

Off-road e conclusioni

Prima della riconsegna, ho portato la Transalp su sterrati impegnativi, ma molto battuti e il profilo di questi pneumatici si è mostrato ampiamente a suo agio, adattando il tassello a ghiaia e terra. Grande efficacia fuoristrada proprio per la giusta durezza che migliora il lavoro degli ammortizzatori.

In conclusione, Metzeler ha sviluppato pneumatici in grado di assecondare le esigenze del segmento di moto adventure e maxi enduro, cogliendo in pieno la necessità di viaggiare e percorrere lunghe distanze con prestazioni da gomma puramente stradale. Karoo Street è il giusto connubio tra resa in strada e su sterrati, una caratteristica preziosa che la rende la “gomma totale” della sua categoria.