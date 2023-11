Nolangroup: l’eccellenza dell’eleganza e della sicurezza nel mondo dei caschi

Eleganza, sicurezza e passione nei caschi per il futuro: un viaggio all'interno dell'azienda Nolan

Un’evoluzione del brand Nolan, innovazione nei caschi e una partnership di successo con Casey Stoner.

Guidare il Futuro con Stile e Innovazione

La storia di Nolangroup è una celebrazione dell’arte italiana della moda e dell’ingegneria. Fondata nel lontano 1972 dalla visione pionieristica di Lander Nocchi, questa azienda ha ridefinito il concetto di casco, trasformandolo da mero strumento di sicurezza in un oggetto del desiderio. È stato il primo marchio a introdurre l’uso del policarbonato, un materiale innovativo sviluppato da General Electric con il marchio LEXAN e precedentemente utilizzato per i caschi degli astronauti della missione Apollo. Il nome stesso, “Nolan,” nasce dall’acronimo del nome del suo fondatore.

Da questa lunga e prestigiosa eredità, il futuro di Nolangroup prende forma. Dal 2019, Nolangroup fa parte di 2Ride Holding, un leader mondiale nella produzione di dispositivi di protezione per gli sport estremi. La sede dell’azienda, situata a Brembate di Sopra, Bergamo, abbraccia oltre 33.000 metri quadrati di spazi, che ospitano due linee di produzione specializzate in fibra di carbonio e policarbonato, insieme a dipartimenti dedicati alla ricerca e sviluppo, esperienza, stile, controllo di qualità, vendite, marketing e amministrazione. L’intera catena di approvvigionamento è concentrata qui e si estende a oltre 71 paesi in tutto il mondo, garantendo la massima qualità, rapidità e flessibilità.

Nolan: Più di un Casco, un Simbolo di Eleganza e Passione

Nolan è molto più di un semplice casco; è un marchio che aspira a essere sinonimo di qualità, passione, eleganza e attenzione ai dettagli. Per Nolan, un casco è più di uno strumento di protezione; è un oggetto del desiderio pronto a completare la passione di chiunque guidi su due ruote.

Intriso di passione, Nolan è “l’essenza fondamentale” che ambisce a creare qualcosa di unico. La sua visione moderna è destinata a fare la differenza nel mercato, cercando di creare un prodotto che rispecchi appieno ogni potenziale cliente, attraverso l’importante contributo umano presente in azienda. La macchina può essere essenziale, ma il tocco umano è insostituibile.

I numeri testimoniano l’eccezionalità del mondo Nolangroup: 4.000 caschi vengono testati ogni anno nei loro laboratori interni, con oltre 22 milioni di caschi prodotti dal 1972, più di 8.000 codici articoli gestiti ogni anno e 74 titoli mondiali vinti fino ad oggi.

Il mondo di Nolan si basa su cinque pilastri

1. Materiali di alta qualità: Nolan utilizza materiali all’avanguardia che rispettano rigorosi standard qualitativi in ogni fase di produzione, con un’attenzione particolare alla verifica finale di ogni prodotto.

2. Tecnologia e design avanzato: l’eleganza e il design sono parte integrante dell’esperienza Nolan. La fusione di tecnologia e design crea caschi che offrono prestazioni e stile.

3. Artigianalità tutta italiana: ogni casco Nolan è realizzato con una straordinaria cura dei dettagli, attingendo al ricco patrimonio dell’artigianato italiano. Il 90% dei fornitori di Nolan si trova in Italia.

4. Sicurezza e innovazione: Nolangroup investe costantemente in ricerca e sviluppo, integrando tecnologie all’avanguardia per garantire il massimo livello di protezione.

5. Prestazioni e comfort: i caschi Nolan sono progettati per offrire prestazioni eccezionali, comfort superiore e una vestibilità su misura.

L’architettura del brand Nolangroup

Fino a oggi, Nolangroup è stata rappresentata da tre marchi storici

Nolan: questo marchio identifica i caschi in policarbonato ed è noto per la produzione del primo casco Nolan, il leggero e versatile N01, risalente al 1972.

Grex: rappresenta la linea entry-level in policarbonato, una soluzione nata dalla sinergia produttiva e da economie di scala, offrendo caschi in policarbonato a prezzi competitivi.

X-Lite: questa divisione opera nella lavorazione e produzione di caschi in fibra composita. X-Lite è riconosciuto come marchio racing, testimoniando la presenza costante nelle competizioni di alto livello e l’incessante ricerca di nuove e innovative lavorazioni.

Il Futuro di Nolangroup: un solo brand, Nolan

Il 2024 segna un’importante svolta nel Brand. A partire da quest’anno, il marchio Nolan abbraccerà completamente le gamme in policarbonato e in fibra, precedentemente identificate con l’etichetta Xseries. Questa decisione fondamentale riflette l’evoluzione del mercato e conclude azioni di marketing di successo che hanno posizionato il marchio nel segmento medio-alto.

Nolan rafforza il proprio brand e i contenuti, presentando una gamma premium in tutti i segmenti, identificata da un nome unico che riflette al 100% l’eccellenza tecnologica che lo ha contraddistinto fin dall’inizio. Il Brand Nolan è forte, riconoscibile e unico.

Mentre Nolangroup continua a evolversi e a innovarsi, il futuro si preannuncia promettente per questo iconico marchio italiano, che unisce qualità, passione e stile per creare caschi che soddisfano i desideri dei motociclisti, garantendo sicurezza e sofisticatezza.