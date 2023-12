Tifosi della F1 e fan della Ferrari in fermento, in vendita i biglietti per il GP di Imola e di Monza: tutte le info per acquistare a condizioni agevolate

Fonte: Ufficio Stampa Ferrari In vendita i biglietti per assistere dal vivo ai GP di Imola e Monza 2024, attivo l'Xmas Gift

Da lunedì 4 dicembre 2023 sono in vendita i biglietti per assistere dal vivo al GP di Imola e Monza del 2024. Nonostante ci siano ancora cinque mesi di attesa al primo appuntamento, è partita la corsa ad accaparrarsi i posti e gli abbonamenti più ambiti. Nel frattempo, in soccorso di molti fan e in vista della prossime festività natalizie, il circuito che gestisce i tagliandi, ha attivato una promo speciale (Xmas Gift) per usufruire di condizioni favorevoli. L’acquisto dei biglietti per Monza è possibile esclusivamente sui siti monzanet.it, autodromoimola.it e ticketone.it.

Il fascino del GP

Assistere dal vivo alle gare di F1 è sempre qualcosa di speciale. Magico è il momento in cui si vedono sfrecciare davanti a sé le Ferrari. L’immersione nell’atmosfera che si crea assiepati in tribuna o sul prato, dove il colore predominante è proprio il rosso, è indescrivibile e da provare assolutamente una volta nella vita. Non c’è sole, pioggia, rumori assordanti o altro che tenga, per un appassionato di F1, i GP di Imola e di Monza sono sacri. Anche se negli ultimi anni il caro biglietti e altre condizioni sfavorevoli avevano influito sull’opinione pubblica, tutta impegnata nel segnalare una flessione alla partecipazione, alla fine ci sarà l’ennesimo sold out. Nella terra dei motori è partito anche il “Save The Date“, i tifosi della Ferrari hanno già impostato ferie e spostato impegni per godersi a pieno, almeno uno dei due weekend di gare.

Il Gran Premio dell’Emilia Romagna sarà la settima tappa che affronterà il circus della F1. Si disputerà sul circuito dell’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola nelle giornate di venerdì 17 maggio (prove libere), sabato 18 maggio (prove libere e qualificazione) e domenica 19 maggio (gara). La Fan Zone aprirà i battenti già giovedì 16 maggio 2024. Quella di Imola sarà un’edizione ricca di significati, il circus della F1 tornerà a gareggiare in Emilia Romagna dopo lo stop causato dalle nefaste conseguenze dell’alluvione. Lewis Hamilton e Max Verstappen hanno dominato le ultime tre edizioni disputate. I prezzi dei biglietti variano dai 75 euro del prato ai 660 euro del settore 1.

Il Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia sull’Autodromo di Monza invece si disputerà il 1 settembre 2024 come 16esima prova del mondiale di Formula 1. Nelle giornate di venerdì 30 agosto si terranno le prove libere mentre sabato 31 agosto prove libere e anche qualifiche. La Fan Zone aprirà già giovedì 29 agosto. Sarà la 95esima volta che si correrà a Monza, nel Tempio della Velocità che ha visto sfrecciare i più grandi campioni della storia della F1. Per l’occasione, i prezzi dei biglietti variano dai 100 euro del prato agli 800 euro del centralissimo settore 1.

Un primato tutto italiano

Gli italiani sono tra i pochi al mondo ad avere la fortuna di poter assistere a un doppio evento di F1 nella stessa stagione sportiva. In merito, troviamo in rete il pensiero di Angelo Sticchi Damiani, Presidente Automobile Club d’Italia che ci tiene a dichiarare: “Con grande soddisfazione e rinnovato impegno, lavoriamo per la disputa in Italia di questi due Gran Premi. Mi piace sottolineare come ACI, Automobile Club d’Italia, sia l’unico organizzatore al mondo a farlo e sono altresì convinto che siamo sulla strada buona perché tutti insieme – Governo, Regioni, Comuni e altri soggetti coinvolti – possiamo garantire il prolungamento, sino al 2030, dei contratti con la Formula 1“.

Voglia di esserci

Come accennato, quello di Imola sarà un GP particolarmente sentito. Si disputerà a un anno dall’alluvione che ha provocato ingenti danni in tutto il territorio dell’Emilia Romagna. Stefano Bonaccini, Presidente Regione Emilia-Romagna è pronto a fare gli onori di casa: “La Formula 1 ritorna a Imola, nel cuore della Motor Valley emiliano-romagnola. Ripartiamo da dove ci eravamo lasciati. L’avevamo promesso un anno fa, quando con una scelta soffertissima, decidemmo insieme al Governo, agli organizzatori e al Comune, di annullare il Gran Premio. Il Gran Premio del 19 maggio assume, dunque, per noi un duplice significato: una grande festa dello sport, ma anche una nuova, preziosa occasione per tenere alta l’attenzione su questa terra ferita. Tutti insieme all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, per ricominciare“.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il Governatore della Lombardia. Attilio Fontana durante la presentazione delle gare ha dichiarato: “Il Gran Premio d’Italia di Monza è, a tutti gli effetti, uno degli eventi più importanti del nostro Paese. Bene, dunque, l’iniziativa di proporre i biglietti d’accesso all’evento in programma tra fine agosto e inizio settembre. Un dono di Natale che può rendere felici gli appassionati di motori e più in generale tutti coloro che potranno ammirare la magia del più importante e storico Tempio della velocità“.

Da non dimenticare che il Campionato del Mondo di Formula 1 del 2024 sarà il più lungo della storia. Ben 24 gran premi, con inizio il 2 marzo in Bahrain e conclusione l’8 dicembre ad Abu Dhabi. Sarà anche l’anno delle celebrazioni per il 30esimo anniversario dalla morte di Roland Ratzenberger e Ayrton Senna, alla cui memoria si renderà omaggio con una serie di iniziative speciali.