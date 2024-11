Fonte: Formula 1 L'appuntamento è fissato per il 18 febbraio 2025

La stagione 2024 di Formula 1 è ancora in corso ma è già tempo di concentrarsi sulla stagione 2025, che prenderà il via, come di consueto, nel corso del prossimo mese di marzo. Nei prossimi mesi, però, è in programma una novità assoluta che potrebbe diventare una consuetudine per il circus in futuro. Il prossimo 18 febbraio 2025, infatti, si svolgerà un evento per la presentazione di tutte le scuderie e di tutti i piloti che saranno impegnati nel corso della nuova edizione del campionato.

Un evento inedito

Lo show di presentazione della stagione 2025 di Formula 1 si svolgerà alla The O2 Arena di Londra. Si tratta di una assoluta per il circus. Tutte le scuderie e tutti i piloti che scenderanno in pista nel corso della prossima edizione del campionato di Formula 1 saranno presenti. Ci saranno anche ospiti illustri, legati al mondo dei motori, e l’organizzazione metterà in piedi un vero e proprio show, con una serata caratterizzata, probabilmente, anche da momenti di intrattenimento oltre che segmenti dedicati alle passate edizioni. L’evento sarà organizzato per celebrare il 75° anniversario del campionato di Formula 1, che si prepara a dire addio a Renault.

L’organizzazione sarà curata da Brian Burke che ha realizzato, in passato, le cerimonie collegate al Gran Premio di Las Vegas 2023. Burke sarà affiancato ci saranno la Stufish Entertainment Architects, la DX7 Design e la 1826 Production House. Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1, ha commentato: “Per la prima volta, porteremo insieme fan, piloti e ospiti speciali per inaugurare una stagione indimenticabile e celebrare il nostro 75° anniversario”. Lo show sarà trasmesso in diretta streaming ma gli appassionati potranno anche partecipare all’evento di persona (i biglietti sono già in vendita e partono da circa 60 euro). Per maggiori dettagli è possibile consultare il sito ufficiale della Formula 1.

La stagione 2025 di Formula 1 prenderà il via nel corso del prossimo mese di marzo e sarà costituita da 24 Gran Premi (con 6 Sprint Race). La prima data da segnare sul calendario è quella del 16 marzo, un mese dopo lo show di presentazione della stagione, con il GP in Australia. Successivamente sono previste tappe in Cina, Giappone, Bahrein, Arabia Saudita e poi a Miami. Il 18 maggio, invece, la Formula 1 arriverà in Europa con il GP dell’Emilia-Romagna, sull’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. La settimana dopo, il 25 maggio, ci sarà uno degli appuntamenti più attesi, ovvero il GP di Monaco.

Successivamente, il circus sarà in Spagna, Canada, Austria, Gran Bretagna, Belgio, Ungheria, Paesi Bassi e poi, il 7 settembre, tornerà a Monza, dopo la grande vittoria di Leclerc, per il Gran Premio d’Italia che sarà anche l’ultimo appuntamento europeo. Successivamente, inizierà la parte finale di stagione con le tappe in Azerbaigian, Singapore, Stati Uniti (a Austin, in Texas), Città del Messico, Brasile, Las Vegas, Qatar e, infine, Abu Dhabi, con l’ultimo GP in programma il 7 dicembre. Le Sprint Race saranno programmate in Cina, a Miami, in Belgio, negli Stati Uniti, in Brasile e in Qatar.

Ricordiamo che la stagione 2024 di Formula 1 ha ancora tre appuntamenti in calendario: Las Vegas (il prossimo 24 novembre), Qatar e Abu Dhabi.