Viaggia a gonfie vele la vendita dei biglietti per il secondo round del FIA World Endurance Championship (WEC). La 6 Ore di Imola in programma dal 19 al 21 aprile è sempre più al centro dell’attenzione e dei pensieri degli appassionati dell’Endurance. Nove team e quattro piloti italiani si sfideranno sul circuito di casa nell’edizione dei record. A meno di un mese dalla gara, sale l’attesa e anche i vertici della manifestazione stanno notando il grande interesse del pubblico italiano verso la manifestazione.

Le parole di Frederic Lequien

L’interesse per la 6 Ore di Imola è testimoniato dall’ottimo andamento della vendita dei biglietti. I tagliandi per assistere alla gara sono in vendita già da qualche settimana e saranno a prezzo vantaggioso fino a una settimana dall’evento. Lo stesso CEO del WEC Frederic Lequien conferma l’ottimo risultato: “La biglietteria di Imola è in vantaggio se la confrontiamo con Monza 2023 (sulla stessa base del numero di giorni prima dell’evento), oscilliamo tra il +120 e il 140%“.

La tappa di Imola

Tutto pronto a Imola, l’autodromo Enzo e Dino Ferrari accende i riflettori su una manifestazione che in realtà, già conosce bene. Il circuito infatti non è nuovo alle gare Endurance, è già stato il teatro di gare emozionanti come quella del 2011, round dell’Intercontinental Le Mans Cup, precursore del WEC. Non solo, dal 2013 al 2016 il tracciato ha ospitato la European Le Mans Series (ELMS), manifestazione che è ritornata lo scorso anno e che sarà presente anche nel 2024. Degna di menzione anche la gara corsa nel 1984 quando l’Autodromo fu il teatro di una prova del Campionato Mondiale Sportprototipi, la 1000 Km di Imola, vinta dalla coppia tedesca formata da Hans-Joachim Stuck e Stefan Bellof, al volante della Porsche 956 B.

Il circuito di Imola si percorrerà su una distanza di 4,9 km a giro su di un tracciato molto tecnico, difficile da interpretare, con curve e staccate piuttosto complesse. Prove libere al via dalle ore 12 del venerdi, le qualifiche e la hyperpole dalle 14:45 alle 15:55. La gara invece avrà inizio alle ore 13 della domenica e si concluderà per le ore 19.

La gara

Quella del 2024 sarà una gara imperdibile, non solo per il rinnovato duello tra Toyota e Ferrari, con la Casa di Maranello che, alla stagione di esordio nel WEC, è stata capace di battere il colosso giapponese nella mitica 24 Ore di Le Mans, ma anche per la presenza di nuove prestigiose scuderie come Lamborghini, BMW e Isotta Fraschini tra le 19 Hypercar iscritte, le 18 vetture LMGT3 e i 14 costruttori. Senza dimenticare anche la partecipazione di piloti del calibro di Valentino Rossi, Romain Grosjean o Jenson Button. Alessandro Pier Guidi, Antonio Giovinazzi e Antonio Fuoco per Ferrari AF Corse, Mirko Bortolotti e Edoardo Mortara per Lamborghini Iron Lynx guideranno la batteria degli italiani in cerca della vittoria finale.

Valentino Rossi è pronto a dar battaglia a non molta distanza dalla sua amata Tavullia, galvanizzato dal quarto posto finale e del podio sfiorato nel primo round del WEC in Qatar. The Doctor si sta godendo l’attesa per la prossima gara, con i suoi amici al ranch dopo che la scorsa settimana ha compiuto alcuni test a Misano a bordo della sua BMW M4.

Anche Lamborghini non vede l’ora di correre a Imola, una pista molto vicina al suo quartier generale di Sant’Agata Bolognese. In Qatar la SC63 si è dimostrata una vettura affidabile e capace di esprimere una prestazione convincente. Per Andrea Caldarelli, Matteo Cairoli e Romain Grosjean si è trattato del loro esordio in gara al volante del prototipo numero 63. Lo stesso Grosjean nelle ultime ore ha dichiarato: “C’è ancora molto da lavorare, ma sono entusiasta per il futuro“.

Per la Ferrari invece l’esordio nella competizione è stato difficile. Solo un ottavo e un 14esimo posto alla 1812 KM del Qatar. Il risultato è stato ottenuto rispettivamente dalle 499P numero 50 e 51, guidate da Antonio Fuoco – Miguel Molina – Nicklas Nielsen, Alessandro Pier Guidi – James Calado – Antonio Giovinazzi. Il miglior piazzamento è stato della 499P Giallo Modena del team AF Corse, quinta al traguardo. Una vettura condivisa dagli ufficiali del Cavallino Rampante Yifei Ye e Robert Shwartzman con Robert Kubica. “A Imola mi auguro che potremo tornare a dimostrare il nostro valore” le parole di Antonio Fuoco. “Nelle settimane che ci separano dalla 6 Ore di Imola l’obiettivo sarà quello di lavorare duramente per tornare in pista con ambizioni maggiori” il commento di Antonio Giovinazzi.

Info biglietti

Biglietti in vendita sul circuito TicketOne. Per la giornata di domenica i prezzi oscillano a partire dal ridotto ragazzi riservato a tutti i ragazzi dai 7 agli 11 anni di 6,50 euro, passando per il ridotto studenti fino a 24 anni e per gli over 65 da 24 euro, fino all’intero sempre in promo se acquistati entro il 12 aprile, da 47 euro. Per questo evento sono disponibili anche offerte combinate con i giorni precedenti di venerdì e sabato. In ogni caso, l’ingresso è omaggio per i bambini da 0 a 6 anni.