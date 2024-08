Il weekend sportivo sarà segnato dal GP di Monza, l'evento di casa per i tifosi della Ferrari. Non solo F1, tanti gli eventi collaterali in Lombardia

Fonte: Getty Images Gli eventi di Monza: non solo GP

Il GP di Monza, l’evento più atteso dagli appassionati di F1 italiani, è finalmente arrivato. Da venerdì a domenica la Brianza e Milano diventano l’epicentro della passione che ruota intorno ai ruggenti motori delle monoposto del Circus. Al di là dello spettacolo che sarà possibile vedere dagli spalti allestiti nel “tempio della velocità“, al quale accorreranno in moltissimi (nonostante il caro biglietti), esistono una lunga serie di eventi collaterali per vivere al meglio la febbre della Formula 1. Dunque, vediamo tutti quegli appuntamenti che faranno cornice a fine settimana veramente votato all’adrenalina.

Milano insegue la F1

Dal giovedì fino alla domenica sarà allestita la “The House of Peroni Nastro Azzurro 0.0%“, in Piazza XXIV Maggio a Milano. Nella suggestiva location ci sarà modo non soltanto di riunirsi per vedere sui maxi schermi le sessioni in pista a Monza, ma ci saranno anche dj set, musica, degustazioni di birra analcolica e un simulatore di guida. Insomma, non manca niente per passare delle ore in libertà e divertimento. Ovviamente l’accesso è gratuito.

Inoltre, sarà messa in vendita nel negozio di Piazza Oberdan 2 a Milano di Tommy Hilfiger la collezione in edizione limitata creata in collaborazione con Mercedes-Amg Petronas Formula One Team e con l’artista, autore e designer newyorkese Clarence Ruth. Sarà indossata da una serie di talent che saranno ospiti per l’occasione nel paddock Mercedes all’interno del circuito di Monza. Si parla di una serie di dieci pezzi ispirata agli sport motoristici. Ruth dimostra di essere un innovativo con capi come la giacca varsity color-block, i pantaloni chino ricamati e le maglie da calcio con i numeri dei piloti.

Monza si prepara ad ospitare tutti quanti

Anche la città di Monza si sta attrezzando per offrire più opportunità a tutti gli appasionati (e non solo) di F1. Intanto, è stata realizzata la Fanzone, aperta al pubblico in modo gratuito. Sul palco si alterneranno DJ set ed interviste, in special modo a Frederic Vasseur e ai piloti delle categorie minori. Purtroppo, però, questo spazio sarà inaccessibile nel weekend di gara a chi non avrà il biglietto del Gran Premio.

Quindi, per tutti coloro che sono sprovvisti di ticket ci sono delle soluzione alternative come il “FuoriGP“, uno spazio allestito in città limitrofe, come Biassono o Lissone. Anche da queste parti, oltre al maxischermo dove saranno proiettate le varie sessioni sportive, ci saranno momenti culturali e musicali, oltre a cibo e attrazioni per i più piccoli. Il programma completo del Fuori GP lo si può scovare direttamente sulla APP Ufficiale dell’Autodromo di Monza.

I piloti Ferrari in San Babila

Per la marea rossa, i tanti tifosi della Ferrari, c’è stata già una grande occasione per incontrare i proprio beniamini dal vivo. Infatti, mercoledì 28 agosto si è svolto il primo appuntamento per incontrare da vicino i piloti Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, alle 16 al negozio Rayban di Piazza San Babila. Un antipasto del grande fine settimana che sarà segnato dalla passione sfrenata per le corse nel tempio della velocità, il mitico autodromo di Monza.