Superbike, si corre a Magny-Cours: gli orari della gara in TV

Fonte: Getty Images

Dopo una pausa di quasi un mese, sul tracciato di Magny-Cours torna dal 6 all’8 settembre il WorldSBK per uno degli appuntamenti storici e riconosciuto come uno dei pubblici più calorosi e passionali del campionato. Il G.P. di Francia che stiamo per vivere darà il via ad un’intensissima fase della stagione che prevede ben cinque round nell’arco di sette settimane. E si candida già come uno dei punti di svolta per i piloti che puntano alla classifica generale.

La pista

Situato in Borgogna, con i suoi 4.411 metri raccordati da 17 curve, il Circuit de Nevers Magny-Cours è uno dei più apprezzati dai piloti della Superbike per la sua larghezza e le traittorie veloci, intervallate da potenti frenate e curvoni a gomito. Su questa pista si sono consumate alcune delle battaglie più belle di questa serie e data la posizione più o meno avanzata in calendario, qui s’accendono spesso le più acerrime rivalità tra i pretendenti al titolo. Nella passata stagione la pole position è stata firmata da Garret Gerloff su BMW in 1’35,453, record di sempre in questa pista e che fa ben sperare la casa bavarese anche in quest’occasione. I vincitori dello scorso anno sono stati Razgatlioğlu su Yamaha, che si è imposto nella prima manche e in Superpole race e Bautista che si è aggiudicato Gara 2 con Ducati.

All’attacco di Razgatlioğlu

Nonostante sembri inarrestabile, c’è più di un rivale pronto a rovinare la festa a Razgatlioğlu, che dopo aver stabilito il record di 13 vittorie consecutive, potrebbe incrementare questa statistica vista la sua familiarità e le 8 vittorie all’attivo nella pista francese. Il primo che proverà ad interferire con i programmi del turco sarà certamente Nicolò Bulega che da secondo in classifica generale ha l’obbligo di arrestare la fuga del rivale prima che sia troppo tardi. Undici volte secondo in questa stagione è attualmente il più costante degli inseguitori, pur avendo disputato qualche prova al di sotto delle attese. Stesso ruolo per Álvaro Bautista che, fresco di rinnovo con la marca di Borgo Panigale, potrebbe festeggiare tornando sul primo gradino del podio.

Gli inseguitori

La crescita di BMW ha già fatto risalire le quotazioni di Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team), che può recitare la parte di incomodo tra Toprak e gli sfidanti, anche se dovrà fare i conti con Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team), sempre più in ripresa e ristabilito dall’infortunio, dopo le ultime gare costantemente in zona podio, potrebbe fare un altro passo in avanti e puntare alla vittoria. Non bisogna dimenticare Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK) che in Francia potrebbe incrementare il suo bottino di punti considerando che da Assen in poi è sempre salito sul podio almeno una volta. Per Andrea Iannone si tratta di una altro debutto di lusso su questa pista. Per la prima volta a Magny-Cours, il pilota del team GoEleven spremerà come sempre tutto il proprio talento per essere della partita e confermare l’alto livello raggiunto con la sua squadra nella stagione del suo rientro ufficiale alle competizioni.

Occhi puntati

Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha) proverà a rifarsi dopo la delusione di Portimao in cui ha mancato la top ten in tutte e tre le manche, così come Axel Bassani (Kawasaki Racing Team WorldSBK) proverà a migliorarsi in sella alla sua ZX-10RR per migliorare e dare uno scossone alla sua stagione. Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) cercherà di lasciare il segno, soprattutto in caso di pioggia di cui è uno degli specialisti. Reduci dai test all’Estoril svolti dopo Portimao, i due piloti del Team HRC Iker Lecuona e Xavi Vierge proveranno a recuperare posizioni

Michael Ruben Rinaldi (Team Motocorsa Racing) che nelle ultime quattro gare sulla pista francese ha colto due secondi posti e due ritiri, culla l’idea di raddrizzare una stagione ancora insufficiente per il pilota di Santarcangelo di Romagna, mentre Tito Rabat (Kawasaki Puccetti Racing) tornerà a correre sulla pista francese dopo tre anni. Sempre in top ten a Magny-Cours per Philipp Oettl (GMT94 Yamaha) nel Round di casa del suo team ha il compito di centrare il miglior risultato possibile e Bradley Ray (Yamaha Motoxracing WorldSBK Team) sempre arretrato, di lottare per la zona punti.

Assenze e sostituzioni

Infortunatosi in allenamento, Dominique Aegerter (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) salterà Magny-Cours. Ivo Lopes sostituirà Adam Norrodin nel PETRONAS MIE Racing Honda, mentre sotto lo stesso box Tarran Mackenzie, unfit a Donington Park e assente a Most e Portimao, giovedì mattina sosterrà i controlli medici per ricevere l’abilitazione a correre. Sam Lowes (ELF Marc VDS Racing Team) a Most si è rotto la clavicola e ha saltato Portimao, ma dopo una giornata di test dell’Estoril, cercherà rientrare a Magny-Cours.

Orari e programmazione TV

Venerdì, 6 settembre

FP 1 – 10:20

FP 2 – 15:00

Sabato, 7 settembre

FP 3 – 9:00

Superpole – 11:00

Race 1 – 14:00

Domenica, 8 settembre

WARM UP – 9:00

Superpole Race – 11:00

Race 2 – 15:30

*l’orario pubblicato si basa sul fuso GMT+1 di Roma e dell’Europa centrale.

**Per vivere tutte le emozioni live delle gare basta collegarsi a worldsbk.com, skygo.sky.it, NOWtv.it, Sky Sport e in chiaro su tv8.it e TV8, al tasto “8” del digitale terrestre**