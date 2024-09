Fonte: Getty Images

Secondo appuntamento stagionale in Italia per il WorldSBK che per la prima volta nella storia sbarca al Cremona Circuit dal 20 al 22 settembre. Una novità assoluta per i piloti e i team storici impegnati nella massima serie mondiale per moto derivate dalla produzione, che sul tracciato intitolato ad Angelo Bergamonti hanno effettuato solo qualche test, ma non si sono mai prodotti in un weekend di gare ufficiali. Un comun denominatore che metterà alla prova i protagonisti di questo avvincente campionato 2024 che tra colpi di scena e assenze pesanti si sta rivelando più combattuto ed equilibrato del previsto.

La pista

Nella terra degli “Stradivari”, in località San Martino del Lago, sorge il tracciato di 3.768 metri raccordato da 13 curve totali, un rettilineo di partenza di 400 metri e un layout arricciato su se stesso che alterna una parte mista molto tecnica a un allungo tra le curve 10 e 11 che ben si addice alle potenti “mille” della classe regina, sempre brillanti sia nel “guidato”, che sui tratti veloci. Non ci sono riferimenti di gare precedenti e in una fase di grande rimescolamento delle carte in questo campionato, correre su un tracciato nuovo per tutti può riservare grandi sorprese in termini di risultati e spettacolo. A team e piloti occorre andare subito forte e trovare il feeling giusto sin dai primi turni in pista.

Razgatlioğlu assente, occasione Bulega

55 punti separano Toprak Razgatlioğlu dal suo diretto inseguitore Nicolò Bulega. Toprak però non sarà in pista a Cremona. Il pilota Bmw è caduto a Magny-Cours in e non ha ancora recuperato completamente dall’infortunio. Al suo posto, in sella alla Bmw, ci sarà Markus Reiterberger.

Se Bulega sente il dovere di provare ad accorciare le distanze, il suo compagno di scuderia Alvaro Bautista dovrà anch’egli superare le visitie mediche per essere dichiarato idoneo a prendere il via, dopo la caduta rimediata nella Superpole Race del round scorso, in cui è caduto anche Jonathan Rea che invece non sarà in pista. Il nordirlandese ha dichiarato di aver bisogno di altre tre settimane di stop per recuperare in vista dei prossimi impegni.

Gli inseguitori

Bautista è terzo in classifica e vede alle sue spalle Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK), staccato di soli otto punti dallo spagnolo, che dopo aver mostrato una certa costanza nel far rendere al meglio la sua Kawasaki, può insidiare la posizione del ducatista, soprattutto se dovesse piovere, date le sue doti di specialista su asfalto bagnato. Bulega è il migliore degli italiani e in classifica guida il gruppo che annovera Danilo Petrucci (Barni Spark Racing Team) quinto in classifica con 20 punti di vantaggio su Andrea Locatelli (Pata Prometeon Yamaha) che a Cremona correrà in casa. Andrea Iannone (Team GoEleven) è ottavo, a 26 punti da Locatelli e con in mezzo uno scomodo Michael van der Mark (ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team) che in Francia è tornato alla vittoria (la prima in BMW) e si candida a degno difensore della casa bavarese in questo momento di difficoltà per Toprak. Axel Bassani (Kawasaki Racing Team WorldSBK) è reduce da alcuni test ad Aragòn in cui ha mostrato miglioramenti in sella alla ZX-10RR, mentre per Michael Ruben Rinaldi (Team Motocorsa Racing) finora si è trattato di un 2024 complicato e a Cremona ha l’occasione di raddrizzare la stagione.

Occhi puntati

Garrett Gerloff (Bonovo Action BMW) negli ultimi due round ha lottato per le posizioni di vertice ed è salito sul podio in Francia. Lo statunitense tenterà di ripetersi anche se può avvicinarsi alla zona podio anche il suo compagno di box Scott Redding. Per Remy Gardner (GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team) le attese sono ancora alte dato che l’obbiettivo potrebbe, Rivali permettendo, essere il miglior pilota Yamaha di questa stagione, mentre per Philipp Oettl (GMT94 Yamaha) e Bradley Ray (Yamaha Motoxracing WorldSBK Team) sarà fondamentale portare a casa più punti possibili. Cercheranno di entrare nei quindici anche Tito Rabat (Kawasaki Puccetti Racing) e Tarran Mackenzie (PETRONAS MIE Racing Honda).

Assenze e sostituzioni

Dopo aver corso a Magny-Cours al posto di Dominique Aegerter, Alessandro Delbianco tornerà in azione come wildcard con il Yamaha Motoxracing WorldSBK Team. A Cremona ci sarà anche il campione britannico Tommy Bridewell (Honda Racing UK) che in estate ha svolto un test con Honda sulla pista lombarda e che con questa gara torna nel paddock mondiale dopo cinque anni. Sarà un’occasione per il Team HRC di lavorare insieme al team di Xavier Beltran, con il capotecnico di Bridewell nel BSB, Chris Pike. Adam Norrodin (PETRONAS MIE Racing Honda) non correrà e lascerà ancora una volta il posto al portoghese Ivo Lopes.

Orari e programmazione TV

Venerdì, 20 settembre

FP 1 – 10:20

FP 2 – 15:00

Sabato, 21 settembre

FP 3 – 9:00

Superpole – 11:00

Race 1 – 14:00

Domenica, 22 settembre

WARM UP – 9:00

Superpole Race – 11:00

Race 2 – 14:00

*l’orario pubblicato si basa sul fuso GMT+1 di Roma e dell’Europa centrale.

**Per vivere tutte le emozioni live delle gare basta collegarsi a worldsbk.com, skygo.sky.it, NOWtv.it, Sky Sport e in chiaro su tv8.it e TV8, al tasto “8” del digitale terrestre**