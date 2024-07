Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF Un'auto è andata a sbattere contro un guardrail venendo infilzata

Tragedia scampata, ma quanta paura. Ad Arzachena sulla Strada Statale 133 bis, nei pressi del bivio per Valle dell’Erica, in Sardegna, si è verificato un incidente da horror. Stando alle prime testimonianze, un’auto ha avuto uno sbandamento improvviso, inutile il tentativo di rimettersi in carreggiata: andato a sbattere contro un guardrail, l’elemento metallico ha trafitto la macchina, dal vano motore sino al portabagagli posteriore, ogni elemento lasciava presagire il peggio.

Almeno in quest’occasione, le successive manovre di soccorso hanno scongiurato la morte o lesioni gravi. Sul cosa sia successo lo scopriremo nei prossimi giorni; al momento, è impossibile stabilire se il conducente fosse solo di passaggio o una persona della zona, così come se abbia avuto delle responsabilità.

Lo svolgersi dei fatti

L’episodio, avvenuto martedì 2 luglio intorno alle ore 14.00, non ha avuto conseguenze, solo tanto spavento all’unico conducente coinvolto. Seppur ne sia uscito illeso, l’uomo ha vissuto dei momenti di grande terrore. Sul posto sono intervenuti subito gli agenti della Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e gli addetti dell’ANAS. I soccorritori hanno estratto il malcapitato dall’abitacolo e condotto in ambulanza all’ospedale per gli accertamenti del caso: le condizioni non destano preoccupazione. Tolta qualche contusione e l’impatto emotivo dell’accaduto, ne è uscito senza ripercussioni.

Fonte: Vigili del Fuoco

I pompieri hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza la zona e ripristinare la viabilità, riuscendoci dopo circa un’ora. I rilievi da parte delle Forze dell’Ordine restano in corso al fine di determinare la dinamica esatta dell’incidente. Il fatto, reo di arrecare pure notevoli disagi al flusso veicolare, poteva comunque terminare in modo assai peggiore. Dai successivi accertamenti verrà a galla la causa di una vicenda da brividi.

Il precedente tragico di un motociclista

Il guidatore può nel complesso ritenersi molto fortunato, specie alla luce dei precedenti nella zona. Lo scorso 1° settembre, nella prima mattina (erano le 7.30 circa), sulla Statale 125, al km 336,650 – in direzione dell’innesto con la SS133 per Palau – un motociclista di 35 anni aveva perso le gambe. Andatosi a schiantare contro il guardrail per poi finire nella scarpata, il mezzo aveva preso fuoco e sul luogo erano accorsi i Vigili del Fuoco di Arzachena. Gli operatori avevano spento le fiamme, che, nel frattempo, avevano cominciato a propagarsi nella vegetazione circostante. Quindi, il 118 aveva trasferito il pilota presso il Pronto Soccorso di Olbia, dove i medici avevano cercato di fare tutto il possibile, invano. La violenza dell’impatto aveva resa necessaria l’amputazione degli arti inferiori, onde evitare di lasciar propagare l’infezione.

Il nuovo racconto invita a porsi qualche interrogativo sia sulle condizioni della mobilità, ma soprattutto suggerisce di tenere alta la guardia mentre si è al volante o in sella a una motocicletta. Sul Codice della Strada il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è impegnato a portare avanti una riforma contro le cattive pratiche alla guida, come l’uso sconsiderato dei cellulari o l’assunzione di sostanze (alcoliche o stupefacenti) prima di prendere il volante. Ottenuto l’ok dalla Camera dei Deputati, la proposta è momentaneamente ferma in Senato.