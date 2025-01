Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Crisi dei ristoratori: dopo l'introduzione del nuovo Codice della Strada cala la domanda

L’introduzione del nuovo Codice della Strada, avvenuta il 14 dicembre, ha generato un clima di preoccupazione tra i ristoratori romani, che lamentano una diminuzione dei consumi di alcolici, attribuita ad una errata percezione delle nuove norme da parte dei clienti. Sebbene il Codice non abbia introdotto modifiche ai limiti di alcol consentiti per la guida, il messaggio percepito dai cittadini sembra essere quello di una maggiore severità, con il rischio di incorrere in sanzioni anche per il consumo di modeste quantità di alcol.

“A Roma non beve più nessuno”, dicono i ristoratori

Carlo Muzi, proprietario della pizzeria La Montecarlo, afferma che nei suoi ristoranti “non beve più nessuno” – come aveva detto anche “Giorgione” – e critica la comunicazione politica e mediatica che ha accompagnato l’introduzione del nuovo Codice, definendola “terroristica, come se ci fosse un altro Covid“. Secondo Muzi, la gente è spaventata dalla possibilità di vedersi ritirare la patente anche per il consumo di un solo Mon Chéri.

Roberta Pepi, titolare del ristorante Da Robertino, condivide la critica alla comunicazione, sottolineando come l’unica effettiva novità introdotta dal Codice sia l’inasprimento delle sanzioni. La percezione diffusa, tuttavia, è quella di una tolleranza zero nei confronti dell’alcol, tanto che la Pepi racconta di essere stata “subissata” da visite di rappresentanti di vini dealcolati. Questa tendenza preoccupa la ristoratrice, che vede nel consumo di alcolici un elemento fondamentale dell’esperienza enogastronomica italiana e teme che la demonizzazione del vino possa danneggiare un intero settore.

Altre voci preoccupate dalla Capitale

Simone Trabalza, gestore del ristorante Sora Lella, conferma una contrazione dei consumi, pur riconoscendo la necessità di regole severe per contrastare gli incidenti mortali. Trabalza osserva un aumento della richiesta di vino al bicchiere, segno che i clienti sono più attenti alle quantità consumate.

Luca, gestore del Treefolk’s Pub, stima una perdita di circa il 30% dell’incasso settimanale nei primi giorni di applicazione del nuovo Codice. Secondo Luca, i clienti non hanno smesso di frequentare il pub, ma si concentrano in determinati giorni della settimana, creando problemi di gestione per i locali di grandi dimensioni. Anche il consumo di birre a bassa gradazione è diminuito, a dimostrazione della paura diffusa tra i consumatori.

Un altro problema sollevato da Luca riguarda chi lavora nel settore della ristorazione e, per motivi professionali, è portato ad assaggiare frequentemente bevande alcoliche. La paura del ritiro della patente rende difficile lo svolgimento di queste attività, soprattutto per chi vive in periferia o fuori Roma. Anche Vicino Enoteca, nel quartiere San Giovanni, registra una diminuzione dei consumi, pur non potendo ancora attribuirla con certezza al nuovo Codice. Tra i clienti si percepisce una certa preoccupazione, anche se la maggior parte di loro vive in zona e si reca al locale a piedi o con mezzi pubblici.

Codice della Strada: un sentimento di incertezza

L’ introduzione del nuovo Codice della Strada sembra aver generato un clima di incertezza e preoccupazione tra i ristoratori romani, che lamentano una diminuzione dei consumi di alcolici, attribuita ad una errata percezione delle nuove norme da parte dei clienti. La paura del ritiro della patente, alimentata da una comunicazione mediatica e politica spesso allarmistica, sta spingendo i consumatori a limitare il consumo di alcolici, con un impatto negativo sul settore della ristorazione. Anche se la priorità resta la sicurezza di chi viaggia sulle strade.