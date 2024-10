Brutte notizie in casa Volkswagen. L'azienda tedesca, infatti, è stata multata per oltre 6 milioni di euro dall'autorità britannica per alcune pratiche legate ai finanziamenti

Fonte: iStock Problemi per Volkswagen: arriva una maxi multa

Acquistare oggi un’auto non è affatto semplice, i costi sono saliti a dismisura e diventa complicato potersi permettere anche la vettura più semplice. In particolare un’utilitaria base supera quasi sempre almeno i 10.000 euro e basta metterci mano con qualche optional per far scattare il prezzo alle stelle. Non parliamo poi delle vetture elettriche, che solitamente hanno un costo molto più elevato di quelle endotermiche. Questo è in fondo uno dei principali motivi della crisi del settore auto, che si sta aggrappando agli incentivi statali per poter garantire prezzi abbordabili ai propri clienti.

Proprio per questo di solito si sceglie di acquistare l’auto a rate così da sentire meno il peso dei soldi che vanno via. Tra le metodologie più in voga c’è sicuramente quello della maxi rata finale. In pratica si acquista una macchina con un anticipo basso se non addirittura pari a zero, per 3-4 anni di pagano rate contenute in cui molto spesso sono contenute anche dei servizi e poi alla fine o si riconsegna la vettura o si paga un maxi importo per riscattarla o si rifinanzia il restante. Molti avranno notato però che oggi la maggior parte delle case costruttrici offrono pagamenti dilazionati attraverso propri istituti finanziari.

Volkswagen nell’occhio del ciclone

Tutto ciò avviene perché così facendo il Marchio non solo guadagna sull’auto venduta, ma anche sugli interessi che il cliente deve all’istituto finanziario che gli ha prestato i soldi per comprare la vettura. Non a caso tantissimi brand incentivano con dei bonus il finanziamento a fronte di un pagamento cash. Di recente nell’occhio del ciclone è finito proprio una di queste società legate ad un colosso dell’automobilismo tedesco, stiamo parlando di Volkswagen Financial Services UK, l’azienda che si occupa di sostenere i clienti nell’acquisto di vetture in Gran Bretagna per il Marchio teutonico.

L’autorità britannica di sorveglianza sui mercati finanziari (Fca), infatti, ha inflitto una super multa a Volkswagen di 5,4 milioni di sterline che equivalgono a circa 6,5 milioni di euro. L’accusa a quanto pare e di non aver trattato in modo equo i propri clienti che si sono ritrovati in difficoltà finanziaria dinanzi all’accumularsi degli interessi. in verità Volkswagen ha accettato di versare ulteriori risarcimenti individuali per 21,5 milioni di sterline a 110.000 acquirenti che sarebbero stati vittime di danni che andrebbero imputati, secondo Fca, alla negligenza dell’azienda che si occupa dei contratti di finanziamento.

I precedenti con altre aziende

Questo tipo di azioni, negli ultimi anni, erano state portate avanti anche nei confronti di alcuni giganti bancari del Regno Unito come HSBC e Barclays o Lloyds. La Fca ha fatto sapere che i veicoli acquistati da queste persone non sono da considerarsi beni di lusso, ma strumenti necessari per il lavoro e la vita della famiglia. Proprio per questo, secondo le regole britanniche a tutela dei consumatori, Volkswagen avrebbe dovuto suggerire modalità di acquisto diverse e maggiormente vantaggiose rispetto a finanziamenti onerosi per gli utenti meno abbienti. Volkswagen Finance UK è una delle aziende più importanti nel proprio settore e presta i propri servizi non solo per le vetture dell’omonimo Marchio di auto, ma anche per Porsche e Skoda. Questo non è certo un periodo felice per il colosso teutonico, che sta subendo come tutti la crisi del settore.