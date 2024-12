Honda e Nissan hanno annunciato in un comunicato congiunto di aver avviato la procedura per una fusione che li porterà nei prossimi anni a condividere vari progetti

Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Honda e Nissan Honda e Nissan si fondono in un'unica società: tutti i passaggi

La pesante crisi che sta attraversando il mercato dell’auto ha coinvolto inevitabilmente un po’ tutti i marchi. Gli investimenti profusi per trasformare l’intera filiera e produrre così auto elettriche sono stati pesantissimi e sinora non sono stati ripagati dalle vendite, che risultano ancora esigue. Questa nuova tecnologia, inoltre, ha comportato dei costi anche dal punto di vista dello sviluppo. Per questo motivo diverse Case hanno deciso di unirsi in vere e proprie nuove società o attraverso joint venture. È il caso questo di Stellantis, che ha visto la fusione di due colossi come il Gruppo FCA e il Gruppo PSA.

Sulla stessa falsariga ora sembrano viaggiare anche due Case giapponesi tra le più famose in assoluto: Nissan e Honda. La notizia era nell’aria da giorni, ma ha assunto i crismi dell’ufficialità nelle scorse ore, in seguito ad un comunicato stampa congiunto che annuncia la firma di un memorandum d’intesa. L’idea è quella di avviare discussioni e riflessioni per integrare le attività delle due società costituendo una holding congiunta.

Primi approcci

In definitiva Nissan e Honda non si sono ancora unite in un unico corpo come avvenuto per FCA e PSA, ma diciamo pure che, usando un eufemismo, hanno cominciato ad uscire insieme. L’idea del matrimonio tra le parti però c’è e vedremo se riuscirà a concretizzarsi. Lo scorso 15 marzo le due aziende si erano già accordate per una partnership inerente l’intelligenza e l’elettrificazione delle auto. Il 1° agosto, invece, avevano reso noto un accordo volto a svolgere ricerche congiunte sulle tecnologie fondamentali nell’ambito delle piattaforme per i veicoli software-defined (SDV).

Insomma dei primi approcci c’erano già stati. L’idea dei due marchi in generale è quella di collaborare per dare un’accelerata allo sviluppo tecnologico dell’auto a 360°. Se da un lato c’è l’elettrico che avanza, dall’altro c’è l’AI che potrebbe rappresentare la vera svolta per la mobilità futuro, con auto capaci di evitare incidenti o guidarsi completamente da sole.

Toshihiro Mibe, Honda Director and Representative Executive Officer ha fatto sapere che la possibile integrazione aziendale dovrebbe concretizzarsi entro la fine di gennaio 2025. Secondo le stime effettuate dalle due aziende, questa fusione porterà alla creazione di una holding dal fatturato superiore ai 30.000 miliardi di yen (circa 183 miliardi di euro) e un utile operativo di oltre 3.000 miliardi di yen (18,3 miliardi di euro circa).

Honda e Nissan: cosa ci riserva il futuro

L’idea è quella di standardizzare le piattaforme dei veicoli così da creare prodotti più efficienti e ridurre i costi di sviluppo. Inoltre con questa fusione dovrebbe esserci una decisiva accelerata in campo tecnologico per i due marchi anche per quanto concerne i modelli ICE, HEV, PHEV e EV. Attenzione posta anche sulle risorse umane, sono previsti infatti scambi di dipendenti tra le aziende per una migliore collaborazione.

Honda e Nissan (che da tempo è entrata in una profonda crisi) intendono creare, attraverso il trasferimento congiunto di azioni, una holding che sarà società madre per entrambe. Si fa inoltre presente nel comunicato che verranno portati avanti tutti i marchi detenuti da entrambe in maniera paritaria. La quotazione in borsa della nuova società è prevista per agosto 2026. Per quanto riguarda l’accordo definitivo relativo all’integrazione delle attività dovrebbe essere previsto per giugno 2025. Le date naturalmente potrebbero subire delle variazioni.