Fonte: 123RF Ecco gli ultimi dati sul mercato auto europeo

Il mercato auto europeo registra un leggero calo delle immatricolazioni nel corso del mese di novembre 2024 mentre il parziale annuo (considerando il periodo compreso tra gennaio e novembre) vede un leggerissimo aumento nel confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente. I dati in questione si riferiscono a tutto il mercato europeo e, quindi, tengono conto di tutti i Paesi UE oltre che dell’area Efta, che comprende la Norvegia, la Svizzera e l’Islanda, e del Regno Unito. Limitando l’analisi alla sola UE, si nota un rallentamento di elettriche e ibride Plug-in nel corso del 2024. Vediamo i dettagli completi.

Vendite in calo a novembre 2024

Nel corso del mese di novembre 2024 sono state immatricolate 1,055 milioni di unità sul mercato auto europeo, con un calo del 2% nel confronto ai dati raccolti nel mese di novembre dello scorso anno. Andando a considerare il solo mercato UE, inoltre, i numeri non cambiano di molto. Il totale di auto immatricolate è di 869 mila unità, con un calo di 1,9% su base annua. Ricordiamo che il mercato italiano ha fatto registrare, a novembre 2024, un calo del 10,8% delle immatricolazioni.

Un 2024 stabile

I dati di novembre ci permettono di aggiornare il parziale annuo del 2024 per il mercato europeo. Complessivamente, in Europa sono state immatricolate 11,876 milioni di unità tra gennaio e novembre 2024 con un incremento, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno del +0,6%. Considerando il solo mercato UE, invece, le immatricolazioni sono pari a 9,726 milioni, con un incremento pari al +0,4%. Il mercato italiano, con 1,453 milioni di immatricolazioni, è in leggero calo, con un risultato pari al -0,2% su base annua.

A guidare il mercato è sempre il Gruppo Volkswagen, con 3,1 milioni di unità immatricolate e un incremento del +2,2%. Dopo un mese di ottobre negativo, perde ancora terreno Stellantis, seconda con 1,84 milioni di unità e un calo del 7,4%. Per il Gruppo, alla ricerca di un nuovo CEO, tutti i marchi sono in calo con l’unica eccezione di Jeep, che però cresce di appena il 3%. Molto interessante, invece, è il dato di Toyota. Il colosso nipponico, infatti, cresce del +12,4% registrando la miglior performance tra i primi 8 Gruppi del mercato europeo, con un totale di 919 mila unità immatricolate. Calo del 13%, invece, per Tesla. Tra le aziende che superano le 100 mila unità immatricolate in Europa, il miglior risultato è di Volvo, con un ottimo +31% e un totale di 336 unità immatricolate.

Calano BEV e PHEV in UE

Andando a considerare il dato parziale annuo, inoltre, si nota un netto calo delle elettriche e delle ibride Plug-in, almeno per quanto riguarda il mercato UE. Rispetto allo scorso anno, infatti, sono state immatricolate 1,3 milioni di elettriche, con un calo del 5,4%, oltre a 683 mila ibride Plug-in, con un calo dell’8%. Crescono, del +19,7%, le immatricolazioni delle ibride (categoria che comprende sia le Full Hybrid che le Mild Hybrid).

Limitando l’analisi al solo mercato italiano, invece, si nota una leggera crescita delle elettriche (+0,6%) con un totale di 59 mila immatricolazioni. Le ibride Plug-In, invece, sono in calo del 24,9%, fermandosi a 48 mila immatricolazioni. Anche sul mercato italiano si registra una crescita delle ibride (Full e Mild) con un incremento del +10,2% su base annua. Sempre restando in Italia, è interessante notare il crollo delle auto diesel (-21%) che calano in modo molto più marcato rispetto al resto dell’UE (-11,2%).