Laureata in filosofia, è SEO Copywriter e Web Editor. Si occupa principalmente di mondi digitali e prospettive future - anche in ambito di motori.

Fonte: iStock - Xantana L'Italia guida la classifica dei Paesi europei più motorizzati: con 684 auto ogni mille abitanti è superata solo da due Paesi EFTA

Nei Paesi della Comunità Europea circolano oltre 250 milioni di automobili. Negli ultimi cinque anni, si legge nell’ultimo report dell’Istituto Europeo di Statistica, il parco vetture europeo è cresciuto del 7%. E l’Italia ha il suo particolare primato: nonostante il Paese in cui circolano più auto sia la Germania, l’Italia è quello con il maggiore numero di vetture ogni mille abitanti. Nel nostro Paese ce ne sono 684 contro una media europea di 560.

E non ci sono solo le auto private: negli ultimi anni sono aumentati notevolmente anche i tir con rimorchio. In Italia ce ne sono 4 ogni mille abitanti, nulla in confronto a quello che avviene in Lituania o in Polonia, dove si toccano tranquillamente numeri a doppia cifra.

Eurostat: l’Italia è il Paese più motorizzato d’Europa

Nel 2022 il numero medio di autovetture ogni mille abitanti dell’UE è salito a 560. Il numero di automobili immatricolate nell’UE – si legge nell’ultimo report dell’Istituto Europeo di Statistica – ha raggiunto quasi 253 milioni, segnando un aumento del 7,0% rispetto al 2017.

Il più alto numero di auto immatricolate è osservato in Germania (49 milioni). Seguono l’Italia, con circa 40 milioni di vetture, e la Francia, che si ferma a 39 milioni. L’aumento più sostanzioso, però, riguarda altri Paesi: in Romania il parco auto è cresciuto di oltre il 30%, in Lituania del 22%, in Ungheria ed Estonia del 18 e 17%.

L’Italia guida la classifica dei Paesi UE con i più alti tassi di motorizzazione: con 694 vetture ogni mille abitanti, il nostro Paese è superato soltanto da due (insospettabili) Paesi dell’EFTA, cioè Liechtenstein (775 auto) e Islanda (749 auto).

Tra i Paesi più motorizzati del Vecchio Continente ci sono anche Lussemburgo (678 autovetture ogni mille abitanti), Finlandia (661 auto), Cipro (658 auto) ed Estonia (637 auto). All’estremo opposto troviamo la Lettonia, che nonostante una crescita del 12% si ferma a 414 auto per mille abitanti.

Come sottolinea il report Eurostat, “il tasso di motorizzazione nei paesi candidati e potenziali candidati all’UE per i quali sono disponibili dati (Montenegro, Georgia, Serbia, Macedonia del Nord, Bosnia-Erzegovina, Albania, Turchia e Kosovo) è sostanzialmente inferiore a quello degli Stati membri”. Il valore più basso in assoluto, pari a 169 auto ogni mille abitanti, è quello registrato nella Turchia di Togg.

L’elettrico non decolla: domina ancora la benzina

Quanto alle caratteristiche delle vetture che circolano in Europa, le differenze tra un Paese e l’altro sembrano essere sulla stessa linea: il Paese con il parco auto più giovane è il Lussemburgo, mentre il maggior numero di auto con più di vent’anni circola in Estonia (34,1%) e Romania (31,0%). I Paesi dell’est Europa sono anche quelli che registrano la crescita più elevata, in termini di auto ogni mille abitanti: guida la classifica la Romania, con un esorbitante +86,2%, seguita da Croazia (+44.8%) e Ungheria (+40,9%).

E anche i tir con rimorchio sono in evidente ascesa: con una crescita di oltre il 45% negli ultimi dieci anni, il numero dei mezzi pesanti ogni mille abitanti UE ha raggiunto la cifra di 4,8. L’Italia si ferma a 4,0, appena al di sotto della media europea, mentre i tassi più elevati si registrano in Lituania (dove circolano 17,3 tir con rimorchio ogni mille abitanti), in Polonia (12,9 ) e in Estonia (9,5).

Eurostat analizza anche i dati relativi alla diffusione delle auto elettriche: nel 2022, il numero di BEV circolanti negli Stati membri ha superato i 2,9 milioni: un numero 56 volte superiore rispetto ai dati del 2013 e 7 volte superiore rispetto a quelli del 2018. Ciò nonostante, sottolinea il report, “le autovetture alimentate con carburanti alternativi hanno rappresentato solo una piccola quota delle nuove immatricolazioni di autovetture nell’UE nel 2022”.

La quota di veicoli elettrici sul totale delle autovetture è passata dallo 0,02% all’1,2%. La maggior parte delle auto che circolano in Europa sono a benzina, con l’unica eccezione della Grecia, in cui predominano le motorizzazioni diesel. La proporzione, almeno in Italia, parla chiaro: anche tra le nuove immatricolazioni le auto a benzina sono oltre il doppio di quelle diesel, che a loro volta (ancora) doppiano le elettriche.