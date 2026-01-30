Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ferrari Purosangue distrutta, paura per Kolo Muani

Lo scoppio di un pneumatico improvviso e in un’attimo un passaggio autostradale a bordo della Ferrari Purosangue stava per tramutarsi in un’incubo. Questo quanto successo all’ex attaccante della Juventus Kolo Muani durante il suo tragitto che doveva portarlo l’aeroporto di Stansted martedì 27 gennaio. Un episodio che non si è tradotto in nulla di grave per il calciatore ma solo in uno spavento che riporta al centro il tema della sicurezza.

L’incidente

Questa volta non si tratta del solito comportamento irresponsabile di un giovane a bordo di una supercar, bensì di un evento inaspettato che per fortuna non è diventato una tragedia.

Kolo Muani rispettava i 130 km/h quando all’improvviso un pneumatico è scoppiato, facendo perdere il controllo della vettura. L’abilità al volante dell’attaccante, la solidità progettuale della vettura e – perché no – un pizzico di fortuna hanno permesso all’atleta di non riportare ferite, che ha potuto addirittura scendere regolarmente in campo il giorno successivo, trovando anche la via del gol.

Solo una storia da raccontare quindi, per lui e il suo compagno di squadra Wilson Odobert che lo seguiva in auto e che ha visto tutta la scena prestandogli poi i primi soccorsi, nonché un bel danno per una delle Ferrari moderne più amate del mercato.

Le cause dell’esplosione

Lo scoppio improvviso di uno pneumatico su un’auto di questo livello solleva inevitabilmente delle domande. Le Ferrari, e in particolare la Purosangue, montano gomme sviluppate appositamente per gestire potenze elevate, velocità sostenute e carichi importanti. Non si tratta quindi di pneumatici di basso livello, ma di prodotti d’élite altamente specializzati, proprio come d’elite è il loro prezzo.

Proprio questa dedizione alle performance potrebbe però essere la causa di una sensibilità maggiore ai fattori esterni. Che siano detriti presenti sulla carreggiata, una pressione sballata o una buca il risultato potrebbe essere quello provato dal calciatore sulla propria pelle, senza particolari segnali di preavviso.

Saranno poi le indagini a definire se invece lo pneumatico fosse difettoso o a causa di un evento esterno, ma di certo un evento del genere rimette in primo piano la prudenza anche su vetture così tecnologicamente evolute, che in alcuni casi potrebbero rassicurare il guidatore tanto da abbassare l’attenzione.

La Ferrari Purosangue

Una rivoluzione del Cavallino, che con la Purosangue ha portato il mondo rialzato nella propria gamma, dando una nuova definizione di SUV (anche se a Maranello non lo definiscono cosi). Sicuramente una vettura in grado di fondere l’esperienza sportiva delle rosse a una comodità d’uso finora inedita, pensata anche per un’uso quotidiano.

Non a caso è una delle Ferrari recenti più amate e una di quelle con una lista d’attesa più lunga, una doppia anima che ha conquistato i clienti più facoltosi. Sotto il cofano c’è un cuore pulsante da 12 cilindri a V con oltre 700 CV all’attivo, scaricati su quattro ruote attraverso un sofisticato controllo di trazione integrale, così come è sofisticato il sistema sospensivo gestito dall’elettronica in tempo reale per mantenere sempre l’assetto ideale. Una vettura capace di superare i 300 km/h, ma anche di affrontare viaggi lunghi con un livello di comfort sconosciuto alle supercar tradizionali del marchio.