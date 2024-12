Fonte: iStock Luca Maestri è il CFO di Apple

Le dimissioni di Carlos Tavares, arrivate nella serata di domenica scorsa, segnano un punto di svolta per Stellantis. Il Gruppo nato dalla fusione tra FCA e PSA, infatti, è ora alla ricerca di un nuovo CEO che dovrà guidare l’azienda in un momento molto difficile. Negli ultimi mesi, infatti, i dati finanziari di Stellantis hanno mostrato diverse crepe e le incertezze legate al programma di elettrificazione (e ai suoi costi) sono sempre più evidenti.

A guidare il Gruppo Stellantis potrebbe esserci un nome nuovo per il settore automotive. John Elkann, presidente dell’azienda, avrebbe già individuato il manager a cui affidare il futuro di Stellantis. Nelle ultime ore, infatti, l’ipotesi di Luca Maestri come nuovo CEO di Stellantis è diventata sempre più concreta, anche per via del forte legame del manager italiano con gli Stati Uniti, mercato chiave per Stellantis. Il post Tavares del Gruppo inizia a prendere forma.

Chi è Luca Maestri

Luca Maestri è italiano ed è nato a Roma nel 1953. Nel suo percorso di formazione c’è una laurea in Economia all’Università Luiss Guido Carli di Roma e un master in Science of Management alla Boston University. In passato, Maestri ha lavorato nel settore automotive, ricoprendo il ruolo di direttore finanziario di General Motors, azienda in cui ha lavorato per 20 anni, contribuendo anche alla nascita della joint venture con Fiat, tra il 2000 e il 2005.

Dopo aver lavorato anche in Nokia e Siemens, Maestri è entrato in Apple nel 2013, diventando poi direttore finanziario e contribuendo attivamente alla crescita record registrata negli ultimi anni dalla Casa di Cupertino. Nel corso degli anni, Maestri è stato uno dei manager più pagati al mondo (secondo Wikipedia, ha ottenuto una retribuzione di oltre 25 milioni di dollari all’anno a partire dal 2015). Lo scorso mese di agosto, Maestri ha annunciato l’addio alla posizione di CFO (Chief Financial Officer) di Apple, confermando, però, che resterà in azienda, occupando incarichi secondari.

La decisione è già stata presa?

Stellantis, nel comunicato ufficiale pubblicato domenica sera, ha confermato la nascita di un Comitato Esecutivo ad interim che avrà il compito di gestire l’azienda nel corso delle prossime settimane. L’obiettivo, però, è nominare un nuovo CEO nel corso della prima metà del 2025. Già dalle prime ore successive all’annuncio delle dimissioni di Tavares, in rete sono iniziati a circolare rumor legati ai possibili successori. Tra i candidati al ruolo di nuovo amministratore delegato di Stellantis c’è Luca de Meo, che attualmente guida il Gruppo Renault, ma anche Edouard Peugeot, che oggi è presidente di Peugeot Invest.

Nelle ultime ore, però, la candidatura di Luca Maestri è diventata molto forte. Il manager, oltre ad avere un curriculum impeccabile, è anche un profondo conoscitore del mercato americano che rappresenta il mercato più redditizio di Stellantis. Per il Gruppo è fondamentale rafforzare, in tempi rapidi, la sua posizione in Nord America e, nello stesso tempo, mettere in ordine i conti e rendere sostenibile il programma di elettrificazione. Maestri potrebbe essere il nome giusto. Molto probabilmente, però, per una conferma sarà necessario attendere le prime settimane de prossimo anno, dopo il manager italiano avrà lasciato la sua posizione di CFO in Apple.