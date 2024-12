Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: ANSA Il consiglio comunale di Kerpen non concede la cittadinanza onoraria a Michael Schumacher

Nemo propheta in patria. I titoli del mondo conquistati (sette, un record condiviso con Lewis Hamilton), l’ispirazione delle nuove generazioni e l’orgoglio per le origini tedesche non sono abbastanza. La città natale di Kerpen nega a Michael Schumacher la cittadinanza onoraria. Una decisione che ha già scatenato parecchie polemiche, alimentate anche dal fratello Ralf, così come dal suo fan club ufficiale.

Il “no” rifilato dalle istituzioni locali ha reso il caso oggetto di dibattito tra l’opinione pubblica. Almeno per ora, la città non sembra intenzionata a fare passi indietro, sulla base di motivazioni politiche e amministrative. L’ondata di polemiche e critiche scatenate potrebbe, però, riaprire il discorso.

L’indignazione di Ralf

La reazione più accesa è arrivata dal fratello minore Ralf Schumacher. Su Instagram, l’ex pilota di Formula 1 ha espresso sdegno: “Non ho parole. Questo è tipico della Germania e della nostra politica. Se pensi a quello che mio fratello ha fatto per Kerpen con il suo successo, sono semplicemente senza parole”. La dichiarazione riflette l’amarezza provata dalla famiglia, che ritiene la scelta una grave mancanza di riconoscenza.

A sua volta, Reiner Ferling, presidente del fan club ufficiale di Michael Schumacher, ha bocciato la scelta. Intervistato dal Kölner Stadt-Anzeiger, ha affermato: “Il modo in cui Michael viene trattato come persona è terribile. Sono davvero arrabbiato. La città non riesce a nominare cittadino onorario qualcuno che ha vinto sette titoli mondiali”.

Sui social media, numerosi estimatori di Schumi hanno manifestato tutto il loro disappunto. Oltre ai messaggi di indignazione, qualcuno chiede alla classe politica di rivedere la relativa posizione. La città sembra, però, tirare dritto. Un portavoce del consiglio comunale ha sottolineato come sia il risultato del confronto tra i gruppi parlamentari locali.

Andreas Lipp, rappresentante della SPD, ha dichiarato che “ci sono altre priorità”, mentre Peter Abels dei Verdi ha posto una domanda: “Dove si inizia con la cittadinanza onoraria e dove si finisce?”. Il sindaco, Dieter Spürck (CDU), ha cercato di placare gli animi. Seppur comprenda la rabbia di Ralf, ha ribadito che il consiglio ha ritenuto inopportuna, fin qui, l’introduzione di un codice d’onore cittadino. Non esclude, dunque, delle eventuali novità in futuro.

Petizione dei fan

La riluttanza di Kerpen appare controversa soprattutto considerando che Michael Schumacher ha già ricevuto titoli analoghi in città cruciali nel suo percorso professionale e umano. Maranello, sede storica della Ferrari, Spa, dove il campione ha debuttato e vinto la sua prima gara di Formula 1, e Sarajevo, che ne ha riconosciuto il contributo umanitario, sono esempi di località adoperatesi per celebrare la leggenda del motorsport.

Nel caso di Kerpen, l’assegnazione è stata discussa in consiglio comunale, ma rinviata all’unanimità. Eppure, i fan del tedesco, fiduciosi circa la concessione, hanno avviato una petizione. Grazie alle imprese sui circuiti di Michael Schumacher, la città di Kerpen è finita sotto i riflettori internazionali. Qui è iniziata l’avventura, lungo la pista di go-kart, diventata un luogo iconico. La mancata introduzione di un sistema di onorificenze stenta a convincere, ma il clamore suscitato dalla vicenda potrebbe dare il là a un ripensamento.