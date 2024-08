Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: 123RF L'auto si ribalta: i bambini gattonano sull'autostrada

Sono giorni complicati questi di agosto dove il traffico è congestionato in ogni dove e l’attenzione richiesta per guidare in Autostrada deve essere massima. Il caldo e vita libertina tipica del periodo vacanziero possono giocare brutti scherzi. Proprio per questo noi consigliamo di tenere sempre a mente delle piccole regole per non rischiare di diventare un pericolo per sé stessi e gli altri. Per prima cosa bisogna evitare di mettersi al volante subito dopo un pasto sostanzioso. Mangiare tanto, infatti, porta sonnolenza.

Inoltre è bene prendere tutte le precauzioni del caso affinché la propria vettura sia al top della forma sotto ogni punto di vista. In particolare va prestata attenzione alla parte meccanica e ai pneumatici. Poi naturalmente non va dimenticata l’aria condizionata, una vera e propria manna del cielo per avere un po’ di sollievo in questi giorni così afosi.

Una storia assurda

Gli incidenti però possono capitare e quanto accaduto in Texas ha subito acquisito i contorni del miracolo. Il video sta girando in rete ed è ormai diventato virale. Un’auto si è più volte ribaltata in autostrada. Due bambini piccoli, presenti nella vettura al momento dell’impatto, sono stati scaraventati fuori dall’abitacolo, sull’asfalto. A rendere questa storia miracolosa però è il fatto che i due pargoli, stando alla clip, si vedono gattonare sull’autostrada senza nemmeno un graffio.

Addirittura uno dei due con il pannolino cerca di mettersi in piedi. Il video in questione sembra davvero surreale e mostra questi due bambini che gironzolano sull’asfalto, tra i rottami di un terribile incidente, in maniera alquanto spaesata. Un vero e proprio miracolo.

L’incidente

Il fatto è stato poi chiarito dallo sceriffo della contea di Harris, Ed Gonzalez, che ha confermato che c’è stato un brutto incidente tra due vetture sulla East Freeway dell’Interstate 10 a Freeport. La vettura che si è ribaltata a quanto pare non ha espulso solo i due bambini, ma anche un adulto. A quanto pare nessuno di loro ha subito ferite serie. Una situazione paradossale e ai limiti del miracoloso.

Al momento non è ancora chiaro come fossero sistemati i bambini nella vettura e la causa dell’incidente è sotto inchiesta. Ricordiamo ad esempio che in Europa, a partire dallo scorso luglio, è diventato obbligatorio vendere auto complete di tutti gli ADAS. Questo particolare sicuramente aiuterà il nostro continente ad essere meno incline agli incidenti.

Naturalmente, volendo giudicare solo le immagini in nostro possesso, sembra scontato immaginare che i due bambini non fossero adeguatamente sistemati negli appositi seggiolini con cinture. Sempre per quanto riguarda l’Europa, a partire dal 1° settembre cambierà la normativa proprio inerente ai seggiolini auto per bambini. Una novità atta sempre a rendere più sicuri i viaggi dei piccoli nelle vetture. Intanto la clip sta facendo letteralmente il giro del mondo incontrando il parere di varie persone. C’è chi si concentra sull’autentico miracolo avvenuto, e chi invece pensa a puntare il dito contro i genitori di questi due bambini, colpevoli di non averli adeguatamente protetti. Staremo a vedere come andranno a finire le indagini, però la cosa positiva è sicuramente il fatto che i piccoli stanno bene.