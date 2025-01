Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: 123RF Il prezzo della benzina torna a livelli preoccupanti

È come un déjà-vu che si ripete, un incubo già vissuto per gli automobilisti italiani. In questi giorni, lungo la rete autostradale, i rifornitori di carburante sembrano trasformarsi in trappole per il portafoglio, con prezzi di benzina che schizzano alle stelle.

Il picco? Ben 2,4 euro al litro per quella servita su un distributore della A1. Una situazione che accende il dibattito e riporta alla ribalta vecchie questioni mai risolte. A denunciare i rincari è il Codacons, mentre il governo cerca di rassicurare i consumatori con dati ufficiali meno allarmanti.

Il “paradosso” denunciato dal Codacons

“Come rilevato da un’associazione, vi sono alcuni distributori lungo la rete autostradale che praticano un prezzo più alto nella modalità servito – scrive il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mimit) -. Al contempo è bene considerare che vi sono migliaia di operatori che, ad oggi, praticano un prezzo in linea o anche più basso della media nazionale. Proprio per questo è importante continuare a promuovere la trasparenza e la corretta informazione verso i consumatori, evitando di diffondere fake news”.

Il Codacons, però, non ci sta e ribatte prontamente: “È davvero paradossale che il Mimit, per negare l’allarme sui listini elevati praticati da alcuni impianti autostradali, smentisca se stesso. Il ministero infatti evidentemente non sa che i dati forniti oggi dal Codacons sono stati estrapolati dallo stesso sito web del Mimit”.

A quanto ammonta il rincaro

Secondo le rilevazioni effettuate dall’associazione, i prezzi comunicati dai gestori all’Osservatorio del Mimit segnalano un aumento generalizzato. La benzina self-service tocca 1,793 euro al litro, mentre il gasolio si mantiene intorno a 1,695 euro.

Con il servizio assistito, i costi aumentano ulteriormente, arrivando rispettivamente a 1,933 e 1,835 euro. Sulle autostrade, invece, si registrano cifre allarmanti: le punte di 2,4 euro al litro evidenziano una situazione sempre più insostenibile.

“Alla data del 10 gennaio la benzina al servito ha toccato i 2,409 euro al litro sulla A1 (2,319 euro/litro il gasolio), un valore sfiorato anche sulla A21 con 2,399 euro/litro (2,299 euro il diesel). Diversi impianti autostradali vendono la benzina sopra i 2,3 euro al litro: 2,366 euro sulla A4, 2,359 euro sulla A14, 2,349 euro sulla A11, 2,345 euro sulla A7, 2,339 euro sulla A22, 2,319 euro su A8 e A26”, sottolinea il Codacons.

Anche in modalità self-service, viene superata la soglia dei 2 euro in diverse stazioni: “2,039 euro/litro sulla A14, 2,029 euro su A4 e A22, 2,009 euro sulla A1”. Sebbene i casi illustrati siano estremi, il confronto con i listini praticati a dicembre evidenzia il trend al rialzo. Secondo il Codacons, un pieno di benzina ha subito un incremento di quasi 2,2 euro, e per il gasolio è di 2,4 euro. Su base annua, considerando una media di due pieni al mese, l’aggravio è rispettivamente di 52 e 57,6 euro.

Memore del passato, il Codacons teme che il fenomeno vada “fuori controllo”. “Invitiamo il governo – dichiara il presidente, Carlo Rienzi – a prestare la massima attenzione all’andamento dei carburanti, per evitare ripercussioni per le tasche delle famiglie, considerato che all’incremento di benzina e gasolio corrispondono non solo maggiori costi di rifornimento, ma anche effetti sull’inflazione dovuti all’aumento dei listini al dettaglio dei prodotti trasportati su gomma”.

Il dibattito rimane acceso e, mentre le associazioni dei consumatori chiedono interventi mirati, il governo continua a monitorare la situazione. Tuttavia, per molti automobilisti, la questione resta una scomoda realtà che impatta direttamente sul portafoglio e sulla pianificazione delle spese quotidiane.