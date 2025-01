Gli Stati Uniti varano una manovra per mettere un freno alla diffusione sui veicoli di tecnologie provenienti da Cina e Russia, per evitare la diffusione di dati sensibili

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: 123RF Gli USA varano una norma che mette al bando le tecnologie russe e cinesi sulle auto

Negli ultimi giorni dell’amministrazione del presidente democratico Joe Biden, gli Stati Uniti hanno annunciato una nuova normativa che vieta l’utilizzo di tecnologie cinesi e russe nelle automobili destinate al mercato americano. Questa decisione, formalizzata dalla segretaria al Commercio Gina Raimondo, rappresenta un passo significativo per rafforzare la sicurezza nazionale e proteggere la privacy dei cittadini americani. La normativa, frutto di un lungo processo legislativo portato avanti dal Bureau of Industry and Security del Dipartimento del Commercio, evidenzia la crescente preoccupazione del governo americano riguardo al ruolo sempre più centrale della tecnologia nei veicoli moderni e il potenziale di accesso non autorizzato ai dati sensibili.

Divieto esteso anche ai componenti

Il divieto si applica non solo ai veicoli completi, ma anche ai componenti e ai ricambi, indipendentemente dal fatto che vengano venduti separatamente. Inizialmente si pensava che le restrizioni fossero mirate solo alla Cina, ma il regolamento finale ha incluso anche la Russia, ampliando l’ambito delle misure di sicurezza. Il divieto entrerà in vigore gradualmente, a partire dal Model Year 2027 per i software, dal Model Year 2030 per le parti meccaniche e dal 1° gennaio 2029 per tutti i componenti. Per garantire il rispetto delle nuove norme, importatori e costruttori saranno tenuti a presentare annualmente dichiarazioni di conformità.

Alla base di questa decisione c’è la consapevolezza che le auto moderne sono diventate dei veri e propri computer su ruote. Lo ha affermato anche Gina Raimondo che si è così espressa: “Le auto non sono più solo acciaio e ruote, sono computer“. I veicoli, infatti, sono sempre più dotati di tecniche sofisticate, come fotocamere, microfoni, sistemi GPS e altri sistemi connessi a internet. Questa convergenza tra tech e automobili ha sollevato serie preoccupazioni riguardo alla sicurezza nazionale e alla privacy dei dati. Il governo americano teme che le tecnologie provenienti da Cina e Russia possano essere utilizzate per accedere a informazioni sensibili, manipolare i sistemi dei veicoli e compromettere la sicurezza degli utenti.

Sicurezza al primo posto, cosa può cambiare

L’obiettivo principale del divieto è quindi quello di “salvaguardare la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e proteggere la privacy degli americani“. Impedendo a potenziali avversari di sfruttare le tecnologie automobilistiche per scopi dannosi, il governo americano mira a mitigare i rischi per la sicurezza nazionale e a proteggere le catene di approvvigionamento dei veicoli connessi negli Stati Uniti, promuovendo la crescita di un ecosistema automobilistico interno sicuro e affidabile.

Questa decisione rappresenta un cambiamento epocale nel panorama automobilistico globale, con implicazioni potenzialmente di vasta portata per produttori, fornitori e consumatori. Il divieto potrebbe portare a una ristrutturazione delle catene di approvvigionamento globali, a un aumento dei costi di produzione e a una maggiore competizione tra i produttori di tecnologia automobilistica. Sebbene l’impatto a lungo termine di queste normative rimanga incerto, è chiaro che il governo degli Stati Uniti sta prendendo molto sul serio la minaccia rappresentata dalle tecnologie straniere nei veicoli. L’attenzione alla sicurezza nazionale e alla privacy dei dati è destinata a plasmare il futuro dell’industria automobilistica, spingendo verso lo sviluppo di tecnologie più sicure e affidabili. La corsa è appena iniziata, e gli Stati Uniti si sono posizionati in prima linea in questa sfida cruciale per il futuro dell’industria automobilistica.