Fonte: 123RF L'usato conviene per le auto elettriche?

La diffusione delle auto elettriche continua anche se a ritmo nettamente inferiore rispetto alle stime. L’obiettivo di elettrificare il mercato delle quattro ruote è ancora lontano e i produttori devono fare i conti con i costi della conversione degli stabilimenti, le vendite non particolarmente elevate e gli incentivi insufficienti a far crescere la domanda.

In questo contesto, però, inizia a diventare interessante (per gli automobilisti) la scelta di un’auto elettrica usata. Utilizzando gli stessi canali per individuare le migliori offerte su auto termiche usate, infatti, è possibile notare un certo aumento della disponibilità di auto elettriche usate, con un chilometraggio limitato e un prezzo invitante. Per molti automobilisti, quindi, la prima auto a zero emissioni potrebbe essere un’elettrica usata. A rendere conveniente questa scelta sono prezzi più accessibili oltre al costo di manutenzione ridotto delle elettriche rispetto alle auto termiche. Bisogna ricordare, in ogni caso, che è possibile puntare anche su auto elettriche da meno di 30.000 euro senza andare sull’usato e che ci sono da considerare anche le minicar elettriche per gli spostamenti in città.

I prezzi dell’usato

Il mercato delle auto usate ha registrato, nel corso degli ultimi anni, una forte crescita per quanto riguarda i prezzi, seguendo il trend che ha spinto verso l’alto i prezzi delle auto nuove. Per il momento, però, le auto elettriche usate rappresentano quasi un mercato parallelo, con tante opzioni sempre più convenienti. Come riportato da ANSA, infatti, chi sceglie di affidarsi all’usato può ottenere un risparmio netto sull’acquisto di una nuova auto a zero emissioni.

La Tesla Model 3, uno dei modelli best seller del settore, parte da oltre 40.000 euro. Affidandosi all’usato, però, è possibile trovare dei buoni affari intorno ai 25.000 euro con veicoli con età compresa tra i 2 e i 4 anni e un chilometraggio non superiore ai 55.000 chilometri.

Anche per le city car elettriche è possibile scegliere l’usato. Una Fiat 500e, ad esempio, si può trovare intorno ai 15.000 euro se usata e con un chilometraggio non particolarmente elevato. Una Hyundai Kona EV, con batteria da 64 kWh e un chilometraggio inferiore ai 40.000 chilometri, può costare anche meno di 20.000 euro.

Gli automobilisti, soprattutto chi è solito puntare sul mercato dell’usato per acquistare una nuova auto, hanno ora la possibilità di verificare le opzioni disponibili e investire su un’elettrica a prezzo contenuto, riducendo il costo per il passaggio alla mobilità a zero emissioni. Con un po’ di attenzione è possibile fare dei buoni affari.

A cosa stare attenti

Nella scelta di un’auto elettrica usata è fondamentale controllare lo stato della batteria, che rappresenta il componente chiave per poter valutare lo “stato di salute” di una vettura a zero emissioni. Secondo quanto riportato dal sito ufficiale di Stellantis & You, chi sceglie un’auto elettrica usata può ottenere diversi vantaggi. Il costo di manutenzione, infatti, è inferiore di circa il 25% rispetto a un’auto benzina. Anche secondo Renault, scegliere un’auto elettrica permette di abbattere i costi di manutenzione (per la Casa francese, il risparmio è di circa il 30%). Considerando la riduzione delle spese in manutenzione, quindi, la scelta di puntare su una nuova elettrica usata rappresenta oggi un’opzione sempre più interessante, creando un vero e proprio mercato parallelo che può garantire un risparmio considerevole agli automobilisti.