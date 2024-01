Nato a Genova nel 1985, laureato in architettura ma con una formazione multidisciplinare. Da anni collabora con riviste specializzate trattando temi legati alla mobilità sostenibile e al mondo bici, occupandosi in particolare del segmento e-bike e di tutte le novità che lo riguardano

Un nuovo studio ha trovato una relazione tra inquinamento e declino cognitivo

In un’epoca dove l’inquinamento atmosferico è diventato una preoccupante sfida globale, emergono nuove ricerche che rivelano un aspetto ancora più allarmante: l’impatto negativo dell’inquinamento sulla salute cognitiva umana. Questa minaccia invisibile va oltre i danni ambientali, toccando le fondamenta stesse delle nostre capacità intellettive.

Nuovi studi universitari hanno evidenziato come l’esposizione a inquinanti comuni, soprattutto quelli legati al traffico veicolare, possano influire negativamente sulle funzioni cerebrali, riducendo la connettività funzionale del cervello e compromettendo le prestazioni cognitive.

La riduzione della connettività nelle reti cerebrali fondamentali sottolinea un’insidiosa correlazione tra la qualità dell’aria e la nostra capacità di pensare, ricordare e processare le informazioni. Di fronte a questa sfida, il ruolo del trasporto sostenibile, come l’uso di biciclette ed e-bike, diventa essenziale. Queste alternative ecologiche non solo contribuiscono a un ambiente più pulito, ma offrono anche una via per proteggere e preservare la nostra salute mentale in un mondo sempre più urbanizzato.

Minaccia invisibile: l’inquinamento incide sul cervello

L’inquinamento atmosferico è – come sappiamo – una problematica sfaccettata e di vasta portata: come accennavamo in un nostro precedente articolo, ha recentemente dimostrato di avere effetti preoccupanti anche sulle capacità intellettive umane. Uno studio condotto dall’Università della British Columbia e dell’Università di Victoria ha evidenziato che l’esposizione a comuni livelli di inquinamento da traffico può ridurre la connettività funzionale del cervello. Questi risultati pongono ulteriormente i riflettori sull’urgente necessità di affrontare l’inquinamento non solo come una questione ecologica, ma anche come una questione di salute più profonda di quanto immaginavamo.

Non solo malattie cardiovascolari, polmonari, interferenze endocrine e quant’altro, l’inquinamento rende pure più stupidi e quindi pericolosi, innescando un circolo vizioso che soprattutto dalle popolazioni più povere si estende fino a diventare un problema globale. La riduzione della connettività nel cervello può portare a un declino nelle prestazioni cognitive, influenzando la memoria, l’attenzione e altre funzioni mentali fondamentali.

La fMRI (risonanza magnetica funzionale) ha rivelato che l’esposizione agli scarichi diesel porta a una connettività funzionale ridotta in diverse regioni del cervello, suggerendo una possibile compromissione del pensiero e della capacità lavorativa.

Gli effetti dell’inquinamento sul cervello umano evidenziati da questo studio mostrano come solo due ore di esposizione ai gas di scarico diesel possano provocare cambiamenti nella rete di modalità predefinita (DMN) del cervello. Questa rete svolge un ruolo cruciale nella memoria e nel pensiero interno.

Le implicazioni di questi cambiamenti sono profonde, poiché la connettività alterata nel DMN è stata collegata a prestazioni cognitive ridotte e sintomi di depressione. L’inquinamento atmosferico, quindi, non solo danneggia l’ambiente fisico, ma altera anche l’ambiente interno del cervello, con possibili conseguenze a lungo termine sulla salute mentale. Depressione compresa.

Trasporto sostenibile: un antidoto all’inquinamento

Siamo in un bel pasticcio, se non si interviene tempestivamente rischiamo davvero di finire in un mondo prospettato come nel film Idiocracy. Forse il nervosismo e l’incapacità di reagire lucidamente quando siamo nel traffico, potrebbero in parte essere dovuti all’inquinamento stesso, non è un’ipotesi da escludere del tutto. Perciò, oltre a decisioni globali importanti, come l’uso dell’energia nucleare, una delle soluzioni più efficaci per contrastare l’inquinamento atmosferico è il passaggio a forme di trasporto sostenibile.

Biciclette, e-bike e altre forme di mobilità ecologica giocano un ruolo cruciale in questa transizione, che riguarda soprattutto la forma mentis. L’incremento dell’utilizzo di questi mezzi nelle aree urbane può ridurre significativamente le emissioni nocive locali, contribuendo non solo a un ambiente più pulito ma a questo punto anche a una migliore salute cognitiva della popolazione.

L’utilizzo di mezzi leggeri va però incentivato dalle norme dei politici, possibilmente anche dal mercato; vanno educate le persone, sia grandi che piccole, per renderle coscienti di tutte le implicazioni che comporta il muoversi all’interno di un ambiente così inquinato. L’utilizzo di e-bike è un grosso vantaggio perché si combina perfettamente con una maggiore versatilità, efficienza, compatibilità con dispositivi di protezione leggeri, vista la ridotta ventilazione polmonare che permette l’assistenza elettrica.

Ricordiamoci poi che non esistono solo le e-bike, i mezzi elettrici leggeri sono tantissimi ed enormemente sottovalutati: in questo senso bisogna che le case produttrici e i designer rendano questo universo sempre più attrattivo.

Un cammino verso un futuro più pulito… e intelligente

La crescente evidenza dei danni che l’inquinamento atmosferico può infliggere sulle capacità cognitive umane è un chiaro segnale che richiede azioni immediate. L’adozione di mezzi di trasporto sostenibili, come le biciclette e le e-bike, non solo aiuterà a ridurre l’inquinamento, ma contribuirà anche a preservare e migliorare la salute mentale collettiva.

Non sarà facile, la resistenza e l’incapacità di capire quanto il problema riguardi tutti e si stia ingigantendo ogni giorno che passa, sono ancora alte. È però essenziale che governi, comunità e singoli cittadini adottino misure proattive per affrontare questa sfida crescente e garantire un futuro più pulito e intelligente per tutti. Dobbiamo farlo possibilmente prima di essere diventati troppo stupidi per considerarlo un problema. O è già troppo tardi?