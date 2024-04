Passione, determinazione e un cuore che batte al ritmo del gioco: un narratore sempre in prima linea. Laureato in Scienze Politiche e appassionato di motori.

Fonte: 123RF Parcheggio con pensilina

Nel cuore della provincia di Ancona, la frazione di Palombina Vecchia si distingue per un progetto pionieristico che segna un punto di svolta nel panorama della mobilità elettrica e della sostenibilità ambientale. La pensilina fotovoltaica installata nel parcheggio della scuola Aldo Moro, operativa dal 28 marzo 2024, non è solo una novità nel settore, ma anche un manifesto di come tecnologia e ecologia possano coesistere armoniosamente, promuovendo uno stile di vita più verde e sostenibile.

Un modello di collaborazione virtuosa

L’installazione di questa infrastruttura è frutto della sinergia tra il Comune di Falconara, aziende innovative marchigiane come ML Green Italy e Sistema X, e il supporto di altre realtà imprenditoriali locali. L’inaugurazione, presenziata dalla vicesindaco Valentina Barchiesi e da figure chiave delle aziende coinvolte, non è stata solo un momento celebrativo, ma anche l’occasione per riflettere sull’importanza della collaborazione pubblico-privato nel promuovere iniziative sostenibili che beneficiano l’intera comunità.

La peculiarità di questa pensilina risiede nella sua capacità di offrire una soluzione di ricarica completamente gratuita per le auto elettriche, sfruttando unicamente l’energia solare. Questo non solo elimina il costo dell’energia per gli utenti ma promuove anche l’uso di fonti rinnovabili, riducendo l’impatto ambientale della mobilità. La tecnologia impiegata permette di caricare due veicoli simultaneamente, con la prospettiva di raddoppiare la velocità di ricarica grazie alle future evoluzioni del progetto.

La pensilina si distingue per essere una struttura completamente autonoma, non collegata alla rete elettrica nazionale e priva di qualsiasi contatore. Ciò rappresenta una novità assoluta nel panorama italiano, dimostrando come sia possibile conciliare le esigenze di mobilità moderna con il rispetto per l’ambiente.

Tecnologia e facilità di installazione: i punti di forza

La pensilina fotovoltaica di Palombina Vecchia incorpora una serie di innovazioni tecnologiche che la rendono unica sul mercato. Come spiegato da Michele Massaccesi di Sistema X, il dispositivo si basa su una struttura ad isola autoportante, che non richiede scavi per l’installazione, facilitando così la sua rimozione o spostamento. Questa caratteristica, unita alla produzione di energia esclusivamente solare e alla gratuità dell’energia fornita, la rende una soluzione sostenibile e facilmente replicabile in altri contesti urbani.

Il sistema brevettato, dotato di una potenza di 7 kWp e coadiuvato da un sistema di accumulo da 10 Kw, garantisce che non venga sprecato nemmeno un Watt di energia prodotta. Nella sua versione standard, è in grado di fornire una ricarica significativa in sole due ore, dimostrando l’efficienza e l’efficacia di questa soluzione energetica.

Impatto comunitario e prospettive future

L’installazione della pensilina fotovoltaica non beneficia solo i proprietari di auto elettriche, ma ha un impatto positivo sull’intera comunità di Falconara e oltre. Offrendo un servizio gratuito, incentiva la transizione verso una mobilità più sostenibile e dimostra in modo tangibile i vantaggi dell’energia rinnovabile. La pensilina diventa così non solo un punto di ricarica ma anche un simbolo di progresso e innovazione sostenibile.

Il progetto pionieristico di Palombina Vecchia potrebbe servire da modello per altre amministrazioni comunali, spingendo verso una più ampia diffusione delle infrastrutture per la mobilità elettrica alimentate da fonti rinnovabili. La visione condivisa da Comune, aziende e comunità apre la strada a un futuro in cui la sostenibilità e l’innovazione tecnologica si fondono, migliorando la qualità della vita e proteggendo l’ambiente per le generazioni future.