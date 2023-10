Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Il nuovo servizio di ricarica on-demand per Fiat Nuova 500 e Abarth Nuova 500

Le auto elettriche sono il futuro, che ci piaccia o no. In Italia ancora stiamo procedendo a piccoli passi verso l’elettrificazione totale della mobilità, ma in Europa iniziamo già a vedere dei cambiamenti più profondi e l’evoluzione del settore.

Con la nuova proposta di Stellantis, ricaricare l’auto elettrica non è mai stato così facile: il Gruppo infatti ha proposto un nuovo servizio di ricarica rapida on-demand, in grado di raggiungere l’auto elettrica parcheggiata in qualsiasi istante e luogo e in tutta sicurezza.

Il nuovo servizio

Un servizio inedito e innovativo, che viene offerto da E-GAP, il provider che offre un servizio di ricarica rapida urbana, mobile e on-demand servendosi dell’energia rinnovabile al 100%. Una novità che potranno sfruttare tutti i clienti di Fiat Nuova 500 e Abarth Nuova 500e in 4 Paesi europei e 13 città.

Si tratta di una soluzione semplice e innovativa per i clienti, che avranno la possibilità di richiedere la ricarica veloce in qualsiasi luogo: bastano pochi click e il gioco è fatto. Si tratta di un servizio che elimina uno dei problemi che, soprattutto in Italia, ancora limita la diffusione delle auto elettriche: l’ansia da ricarica.

Un’opportunità concreta per non rimanere mai senza carica della batteria, integrata con l’app Fiat e creata per semplificare la vita quotidiana dei clienti, offrendo loro una ricarica veloce senza la necessità che questi stiano con la propria auto.

I benefici

E-GAP è il fornitore scelto per questo nuovo servizio, gestisce la ricarica mobile on-demand veloce, usando energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili, in quattro differenti Paesi – Italia, Francia, Spagna e Germania – e in 13 città in tutto, Roma, Milano, Torino, Bologna, Brescia, Verona, Trento, Parigi, Lione, Madrid, Barcellona, Monaco e Berlino. L’obiettivo di questa grande novità è raggiungere un totale di 15 città in Europa entro la fine del 2023.

I clienti avranno quindi la possibilità di ricaricare il proprio veicolo elettrico in tutta sicurezza, servendosi dei dispositivi di ricarica mobili offerti dal fornitore.

Come funziona il servizio

È molto semplice, basta prenotare tramite app e un Van dotato di infrastruttura di ricarica mobile raggiunge il veicolo, ovunque sia parcheggiato, e consegna la ricarica. È sufficiente avere l’app E-GAP collegabile all’app Fiat tramite la funzione “collegamento account”. Una volta effettuato l’accesso, al cliente basterà registrare il proprio veicolo inserendo i dati e autorizzare E-GAP a geolocalizzare l’auto e a ricaricare in autonomia.

È sufficiente selezionare l’indirizzo, programmare la finestra temporale di ricarica e il livello di tariffazione desiderato e pagare il servizio. Il cliente viene avvisato nel momento in cui viene programmata una sessione di ricarica direttamente sull’app Fiat, dove dovrà autorizzare E-GAP ad accedere alla vettura nella finestra oraria che è stata scelta.

Il Van per la ricarica di E-GAP arriva entro 90 minuti dalla richiesta e, una volta localizzato il veicolo, effettua la ricarica senza spostare l’auto dal parcheggio. Il cliente deve solo aspettare, senza fare nulla, infatti E-GAP è completamente autonomo nell’erogazione del servizio di ricarica.

L’automobilista che richiede la ricarica on-demand della sua auto può semplicemente monitorare lo stato dell’attività e avere la tranquillità e la certezza che la sua vettura è al sicuro e carica per ripartire.

Fiat ha costruito un’offerta esclusiva ad hoc per poter lanciare il servizio, offrendo un servizio di ricarica rapida on-demand della Nuova Fiat 500e e dell’Abarth 500e al prezzo della ricarica pubblica standard, alla tariffa di 0,50 €/kWh. Un’offerta speciale già attiva in Italia, presto disponibile anche in Germania e Spagna.