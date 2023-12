Cresciuta nel paese della Moto Guzzi, coltiva la passione per i motori e trasforma l’amore per la scrittura in lavoro, diventando Web Content Editor esperta settore automotive.

Stellantis con Forvia e Michelin: apre la prima gigafactory SymphonHy di Symbio

Symbio inaugura la sua prima gigafactory SymphonHy, un centro di eccellenza tecnologica e industriale, nato grazie alla sinergia tra il Gruppo Stellantis, Michelin e Forvia, nella regione di Auvergne-Rhône-Alpes, a Saint-Fons.

SymphonHy è il più grande sito di produzione di celle a combustibile integrate in Europa, e questo conferma quanto sia importante il ruolo di Symbio come leader tecnologico e industriale. Nel sito ci sono la sede principale del Gruppo, un impianto di produzione, un polo di innovazione di dimensioni senza precedenti e la Symbio Hydrogen Academy.

Grazie alla sua innovazione tecnologica, SymphonHy dispone di un elevato livello di automazione e robotica in grado di supportare la produzione industriale su larga scala a un costo più competitivo, sviluppi necessari per accelerare l’introduzione di mezzi di trasporto concorrenziali e ad alte prestazioni alimentati a idrogeno che possano contribuire agli obiettivi dell’Europa, che mira alle zero emissioni, e alla transizione energetica

SymphonHy quindi sarà la possibilità a Symbio di supportare i clienti nel rendere la mobilità a idrogeno a zero emissioni una realtà vera e accessibile, senza compromettere le prestazioni. La sua competenza è oggi senza paragoni. Il Gruppo è in grado di offrire un‘ampia gamma di soluzioni che soddisfano tutti i requisiti di potenza, durata e autonomia per una mobilità efficiente e a emissioni zero.

Il ruolo di Stellantis

Stellantis è stata la prima azienda a commercializzare una soluzione a idrogeno a zero emissioni per i veicoli commerciali leggeri per i modelli Peugeot e-Expert, Citroën e-Jumpy e Opel Vivaro-e. Oggi sta ampliando la sua gamma per includere grandi furgoni con un’architettura a media potenza, un’autonomia fino a 500 km e un tempo di ricarica inferiore a 10 minuti.

Le dichiarazioni

E la volontà del Gruppo Stellantis è quella di sviluppare una tecnologia a idrogeno per i suoi pick-up del brand Ram, in linea con l’obiettivo di elettrificare la sua gamma di veicoli, che saranno dotati di celle a combustibile prodotte da Symbio. Philippe Rosier, CEO di Symbio, ha dichiarato: “SymphonHy è la dimostrazione della leadership industriale e tecnologica dell’Europa. Con l’intero ecosistema e ai nostri partner pubblici e privati, siamo pronti a scalare e a rendere la mobilità elettrica a idrogeno una realtà sostenibile, performante e conveniente. Realizzato in meno di due anni, SymphonHy testimonia la capacità di Symbio di rispettare i propri impegni industriali, contribuendo all’accelerazione della diffusione della mobilità a idrogeno a zero emissioni. Il primo sistema a celle a combustibile assemblato al 100% presso SymphonHy è stato prodotto nell’ottobre 2023, appena un mese dopo l’entrata in funzione della gigafactory”.

Patrick Koller, CEO di Forvia: “A poche settimane dall’inaugurazione di due importanti siti Forvia in Francia destinati ad accelerare la decarbonizzazione della mobilità, sono lieto di partecipare a questo nuovo traguardo per Symbio, che adesso ha i requisiti per affrontare le sfide del mercato globale. Questo impianto è un’ulteriore garanzia del nostro impegno per una mobilità a zero emissioni. Forvia crede nella tecnologia dell’idrogeno come soluzione alternativa e complementare all’elettrificazione a batteria. Con Symbio, assicuriamo il 75% della catena del valore della mobilità a idrogeno, dalle celle a combustibile ai sistemi di stoccaggio. Stiamo lavorando per sviluppare soluzioni innovative che migliorino l’autonomia dei veicoli elettrici a celle a combustibile dei nostri clienti. Nel 2022, Forvia ha fornito 10.000 serbatoi di idrogeno in tutto il mondo, un record e un’importante pietra miliare nella nostra ricerca di diventare il numero 1”.

Florent Menegaux, CEO di Michelin: “Michelin ha creduto fin da subito nell’idrogeno e in Symbio, che abbiamo acquisito prima di trasformarla nel 2019 in una joint venture con Forvia. L’ingresso di Stellantis nel capitale avvenuto quest’anno, conferma che l’idrogeno risponde a una costante attenzione a sostegno del futuro della mobilità. Questa tecnologia si sta rivelando una componente essenziale per soddisfare l’esigenza di una maggiore autonomia, in particolare per i veicoli commerciali, che stanno iniziando ad essere equipaggiati. Infatti, non è un caso che il Gruppo abbia recentemente annunciato una gamma di veicoli a idrogeno con la sua partecipata Watèa by Michelin, un operatore di mobilità specializzato nella transizione energetica delle flotte aziendali”.

Carlos TAVARES, CEO di Stellantis: “Symbio è la prova che tre aziende leader nei rispettivi settori e con radici francesi possono unire le forze e le competenze per essere all’avanguardia. L’inaugurazione di oggi rappresenta un passo importante, poiché l’idrogeno fa parte del mix di tecnologie che stiamo proponendo ai clienti dei veicoli commerciali. Questa tecnologia è un elemento costitutivo del potente ecosistema di elettrificazione che stiamo sviluppando per sostenere il nostro ambizioso obiettivo di raggiungere il 100% di vendite elettriche in Europa e il 50% negli Stati Uniti entro il 2030. Poiché lo scopo di Stellantis è quello di ‘guidare il modo in cui il mondo si muove’, l’idrogeno contribuirà a raggiungere il nostro ambizioso obiettivo di zero emissioni di anidride carbonica entro il 2038, anticipando la concorrenza nel nostro impegno contro il cambiamento climatico”.

La tecnologia delle celle a combustibile integra la tecnologia delle batterie per una mobilità elettrica sostenibile. Symbio conferma il suo obiettivo di diventare un leader industriale di livello mondiale nella tecnologia delle celle a combustibile.