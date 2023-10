“Il verde e blu Festival”: le buone idee per il futuro del pianeta

In questa puntata del tg di Virgilio Motori parliamo della quarta edizione de "il verde e il blu festival: buone idee per il futuro del pianeta”.

E’ il tempo di parlare di future mobility. Una tavola rotonda divisa in due sessioni: una legata al settore automotive, l’altra alla intermodalità e rigenerazione urbana. Verde per la sostenibilità, blu per innovazione digitale e tecnologia, ma anche blu mare! Obiettivo di queste tavole rotonde? Come per tutto quanto il festival: evidenziare la necessità di un approccio che vede sempre al centro: le persone, le istituzioni, le aziende e gli innovatori.

La sfida è quella di affrontare il cambiamento climatico attraverso una scelta di neutralità in termini di emissioni.

Gli aspetti cruciali della sfida: un nuovo approccio per tutti : dai cittadini, agli imprenditori, alle istituzioni. I punti focali: sicurezza – accessibilità- sostenibilità.

Scopriamo tutto questo attraverso un viaggio nel nuovo modo di concepire la mobilità, partendo dal settore più discusso di questo momento: l’automotive.