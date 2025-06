19enne con precedenti per rapine, furti e droga espulso dopo una rissa in piazza Garibaldi a Cantù

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due giovani sono stati denunciati per rissa a Como e hanno ricevuto provvedimenti amministrativi. L’episodio è avvenuto la notte del 24 maggio scorso in piazza Garibaldi, dove i due si sono resi responsabili di una lite furiosa. I provvedimenti sono stati emessi come segnale di deterrenza verso comportamenti illeciti.

Dettagli dell’episodio

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i due giovani coinvolti sono un marocchino del 98 residente a Cantù e un cittadino italiano di origini nordafricane del 2005, residente in via Anzani a Como. La notte del 24 maggio, i Carabinieri di Cantù e di Mariano Comense sono intervenuti per sedare la lite, trovando i due in evidente stato di alterazione psicofisica e con una bottiglia rotta in mano, utilizzata come arma. Entrambi sono stati denunciati per resistenza, violenza e oltraggio a Pubblico Ufficiale.

Provvedimenti amministrativi

Oggi, il Questore di Como, Marco Calì, ha firmato i provvedimenti amministrativi. Per il marocchino del 98, è stato emesso un Daspo Urbano della durata di 1 anno, che gli vieta l’accesso e lo stazionamento in prossimità di locali di intrattenimento e somministrazione di alimenti e bevande nel comune di Cantù. L’uomo era già stato deferito per reati contro la pubblica amministrazione e segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti.

Conseguenze per il giovane comasco

Per il cittadino italiano residente in via Anzani, è stato emesso un Foglio di Via Obbligatorio di due anni per Cantù. Nel corso degli anni, ha collezionato vari reati, tra cui rapine, furti, risse e spaccio di droga, commessi prevalentemente da minorenne. L’episodio di maggio ha aggravato la sua posizione.

