23enne tenta di rubare un motorino a Modena in piena notte, cittadino lo scopre e lo fa arrestare

Un cittadino moldavo di 23 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Modena per il reato di tentato furto aggravato. L’episodio è avvenuto intorno alle ore 4.00 del 10 giugno 2025 in via Farini, all’intersezione con via Emilia Centro. Un residente, allertato da rumori sospetti, ha segnalato la presenza di un uomo intento a rubare un motorino parcheggiato, senza riuscire a sbloccare il bloccasterzo. Successivamente, l’uomo ha tentato di aprire le portiere di alcuni veicoli in sosta.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti, mantenendo un costante contatto telefonico con il cittadino che aveva segnalato l’accaduto, sono riusciti a intercettare il giovane nelle immediate vicinanze. Il tempestivo intervento ha permesso di bloccare l’uomo prima che potesse portare a termine il suo intento criminoso.

Il tentativo di furto

Il giovane moldavo aveva avviato il motore del motorino utilizzando la pedalina di accensione, ma non era riuscito a sbloccare il bloccasterzo. Dopo il fallito tentativo, si era allontanato cercando di aprire le portiere di altri veicoli parcheggiati lungo la strada. La sua azione è stata interrotta grazie alla segnalazione del residente e all’intervento rapido della Polizia.

Prove del reato

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato nella disponibilità del 23enne una chiave spezzata, utilizzata per forzare il nottolino del dispositivo del bloccasterzo. All’interno del dispositivo è stata recuperata la parte mancante della chiave, confermando così il tentativo di furto.

Conclusioni

L’arresto del giovane moldavo rappresenta un importante risultato per la sicurezza della città di Modena. La collaborazione tra i cittadini e le forze dell’ordine si è rivelata fondamentale per prevenire ulteriori reati e garantire la tranquillità della comunità.

Fonte foto: ANSA