25enne sfregia al volto un minorenne su un autobus a Verona dopo aver tentato di rapinarlo

Un giovane di 25 anni è stato fermato dalla Polizia di Stato a Verona con l’accusa di tentata rapina e aggressione. L’incidente è avvenuto lo scorso 10 maggio su un autobus diretto verso la zona sud della città, quando il sospettato avrebbe cercato di derubare un minorenne e, in seguito, lo avrebbe sfregiato al volto.

Dettagli dell’incidente

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il giovane avrebbe tentato di sfilare il telefonino dalla tasca della vittima mentre si trovava su un pullman di linea. Al tentativo di difesa del minorenne, l’aggressore avrebbe estratto un taglierino a scatto, sfregiandolo al volto.

Intervento delle autorità

I poliziotti delle Volanti, allertati dalla sorella della vittima presente al momento dell’aggressione, sono intervenuti prontamente. Il minorenne è stato soccorso dagli operatori sanitari del 118 e trasportato all’ospedale di Borgo Trento. La tentata rapina, avvenuta nei pressi della fermata degli autobus di via Copernico, ha causato al sedicenne 30 giorni di prognosi.

Arresto del sospettato

Il venticinquenne, di nazionalità marocchina e già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona, è stato riconosciuto per strada dallo zio della vittima. Martedì sera, è stato segnalato a una pattuglia di poliziotti in servizio di controllo del territorio. Gli agenti lo hanno intercettato in piazzale XXV aprile e fermato con l'accusa di tentata rapina aggravata.

Conseguenze legali

L’uomo ha atteso in carcere l’udienza di convalida, svoltasi nella mattinata di ieri. Il giudice ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere. Si precisa che la responsabilità penale di ciascuno si considera accertata solo all’esito del giudizio con sentenza penale irrevocabile.

