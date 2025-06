29enne fuori di sé aggredisce un conoscente a Piadena Drizzona e prova a prendere a schiaffi i carabinieri

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto per resistenza a pubblico ufficiale il bilancio di un intervento notturno dei Carabinieri a Piadena Drizzona (Cremona). Un uomo di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dopo aver aggredito i militari intervenuti in seguito a una segnalazione di aggressione.

La dinamica dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’episodio ha avuto inizio quando un uomo, in evidente stato di agitazione, si è presentato presso la caserma di Piadena. L’uomo ha raccontato di essere stato vittima di un’aggressione da parte di una persona a lui conosciuta, in una strada poco distante dalla caserma. Ha spiegato ai militari di aver avuto un diverbio con un individuo che lo infastidiva da giorni.

Il racconto della vittima

La vittima ha riferito che i due avevano trascorso la serata insieme, ma si erano poi separati per tornare alle rispettive abitazioni. Tuttavia, mentre rientrava a casa, è stato raggiunto dal 29enne che gli ha chiesto del denaro e lo ha strattonato. Fortunatamente, è riuscito a liberarsi e a fuggire fino alla caserma per chiedere aiuto. Ha inoltre espresso il timore che l’uomo lo aspettasse sotto casa per aggredirlo nuovamente.

L’intervento dei Carabinieri

I militari hanno quindi deciso di accompagnare la vittima a casa e, come temuto, hanno trovato il 29enne nascosto in una zona buia in attesa del suo arrivo. Alla vista dei Carabinieri, l’uomo ha iniziato a insultare e aggredire la vittima. I militari si sono frapposti tra i due per evitare il contatto fisico, ma il 29enne ha reagito sbracciando e spingendo i militari, tentando di colpirli con schiaffi.

L’arresto

Considerando che l’uomo non interrompeva la sua condotta aggressiva, i Carabinieri lo hanno immobilizzato e ammanettato per evitare ulteriori danni. Nessuno è rimasto ferito durante l’intervento. L’uomo è stato quindi accompagnato presso la caserma di Piadena e dichiarato in arresto per resistenza a pubblico ufficiale. Successivamente, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Cremona.

