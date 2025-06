Ravenna, 19enne ubriaco e con droga in tasca infastidisce i clienti al bar: spintona gli agenti, poi l’arresto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e una misura cautelare sono stati emessi dalla Polizia di Stato a Ravenna nei confronti di un giovane straniero, classe 2006, sorpreso con circa 18 grammi di hashish. L’operazione si è svolta nell’ambito dei controlli mirati al contrasto dei reati predatori e dello spaccio di stupefacenti nella zona della stazione ferroviaria e dei giardini Speyer.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, le volanti sono intervenute presso il bar della stazione di Ravenna a causa della presenza di una persona che infastidiva gli avventori. Il giovane, individuato nelle immediate vicinanze dell’esercizio, è stato sottoposto a controllo. In evidente stato di alterazione alcolica, ha cercato di sottrarsi spintonando più volte gli agenti, che sono riusciti a contenerlo e a farlo salire sull’auto di servizio.

Il ritrovamento della droga

Durante il controllo, gli agenti hanno scoperto che all’interno del borsello del giovane era contenuta la sostanza stupefacente, frazionata in più parti e avvolta in involucri di cellophane. Considerate le circostanze e valutata la pericolosità del soggetto, gravato da vari precedenti, il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, è stato deferito per oltraggio e sanzionato amministrativamente per ubriachezza.

Convalida dell’arresto e misure cautelari

All’esito dell’udienza svoltasi questa mattina davanti al G.I.P. del tribunale di Ravenna, l’arresto è stato convalidato. Nei confronti del giovane, in attesa del dibattimento, è stata emessa la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Misure di prevenzione

Attese le circostanze dei fatti e la pericolosità del soggetto, è stata immediatamente avviata l’istruttoria della Divisione Anticrimine. Questo ha permesso al Questore di emettere nei suoi confronti la misura di prevenzione del c.d. D.A.C.Ur. per droga, ossia il divieto di accesso e stazionamento nelle immediate vicinanze del locale e degli esercizi limitrofi.

