36enne colpito selvaggiamente con uno sgabello in centro a Salerno, è grave: fermato l'aggressore

Un uomo è stato denunciato per lesioni gravi a Salerno. Sabato 28 giugno, presso l’esercizio commerciale “Antica Birraria” in piazza Sedili del Campo, un cittadino rumeno è stato colpito alle spalle con uno sgabello, riportando una frattura cranica.

La dinamica dell’incidente

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’episodio è avvenuto durante una lite per futili motivi. Gli agenti dell’U.P.G.S.P. della Questura di Salerno sono intervenuti prontamente, denunciando l’aggressore in stato di libertà. La vittima, un cittadino rumeno nato nel 1989, è stata trasportata in codice rosso al locale nosocomio, dove si trova ricoverata in prognosi riservata.

Indagini in corso

La Squadra Mobile è giunta sul posto per condurre approfondimenti investigativi e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Le indagini hanno rivelato che entrambi i soggetti coinvolti hanno precedenti specifici per reati legati agli stupefacenti. Questo dettaglio ha aggiunto un ulteriore livello di complessità al caso, spingendo le autorità a esaminare attentamente ogni aspetto dell’incidente.

La risposta delle autorità

La Polizia di Stato ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione su episodi di questo tipo per garantire la sicurezza e l’ordine pubblico. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha permesso di evitare conseguenze ancora più gravi e di avviare immediatamente le indagini necessarie per fare chiarezza sull’accaduto.

Un episodio che scuote la comunità

L’episodio ha suscitato preoccupazione tra i cittadini di Salerno, che si interrogano sulla sicurezza nelle aree pubbliche e nei luoghi di ritrovo. Le autorità locali sono chiamate a intensificare i controlli e a promuovere iniziative volte a prevenire simili episodi di violenza.

