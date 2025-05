37enne si barrica in un fast food a Roma, la polizia irrompe e lo disarma: è un paziente psichiatrico

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un uomo di 37 anni con disturbi psichiatrici si è barricato in un fast food di Roma: l’allarme è scattato intorno alle 22 in viale Eritrea. Dopo una lunga mediazione, anche con l’aiuto della madre, la polizia è riuscita a farlo uscire intorno alla mezzanotte. Non ci sono stati feriti.

Paura nel fast food di Roma

È accaduto tutto nella notte tra domenica e lunedì in un Burger King del quartiere Africano, a Roma. Un uomo di 37 anni, con il volto coperto da una mascherina sanitaria, è entrato nel locale e ha detto di essere armato.

Dopo aver seminato il panico tra i clienti, si è barricato nel bagno del ristorante. Alcune voci iniziali parlavano anche della presenza di un ordigno, ma si è poi scoperto che si trattava di un falso allarme.

Fonte foto: Instagram Welcome to favelas In foto il momento dell’azione della Polizia

Sul posto sono arrivate pattuglie della polizia, tra cui unità speciali Uopi in assetto antiterrorismo, oltre ai vigili del fuoco e ai sanitari del 118.

La mediazione con la madre

Mentre l’area veniva messa in sicurezza, è iniziata una lunga trattativa con l’uomo, chiuso nel bagno del fast food. A trattare con lui sono stati un mediatore e la madre, chiamata sul posto.

È stato subito escluso che l’uomo avesse preso ostaggi, ma la preoccupazione era che potesse compiere gesti estremi. I soccorritori hanno predisposto una lettiga pronta sul marciapiede, mentre una squadra dei vigili del fuoco era pronta a sfondare la porta. Intanto, fuori dal locale, una folla di circa 200 ragazzi seguiva la scena in diretta, tra applausi e insulti.

L’irruzione della polizia

Poco prima della mezzanotte, l’uomo ha accettato di uscire dal bagno. È stato preso in consegna dagli agenti e condotto in questura per accertamenti.

Potrebbe essere denunciato per procurato allarme e minacce. La sua posizione è ora al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di chiarire anche il motivo del suo gesto.

Nessuno è rimasto ferito, ma l’intervento ha richiesto l’impegno di decine di operatori. Viale Eritrea, comunque, non è mai stata chiusa al traffico e così si è creata la folla di fronte al locale.