Morto a Nettuno durante la fuga dalla polizia, aveva 25 kg di cocaina in auto: schianto fatale contro un palo

Inseguimento sfocia in tragedia a Nettuno: un uomo di 38 anni di origini albanesi è morto schiantandosi contro un palo su una strada sterrata, alla fine di un inseguimento con poliziotti in borghese. Durante il controllo è stato sequestrato un borsone con 25 kg di cocaina. Sono in corso le indagini coordinate dalla Procura di Velletri per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Morto a Nettuno durante la fuga dalla polizia

Come riporta il Corriere della Sera, sabato 24 maggio intorno alle 20.30, in località Tre Cancelli, a Nettuno, è terminato tragicamente un inseguimento che aveva coinvolto due auto con agenti in borghese.

Una Smart, alla guida della quale viaggiava un albanese di 38 anni, ha perso il controllo su una strada sterrata di fondo dissestato, schiantandosi violentemente contro un palo telefonico e ribaltandosi.

L’inseguimento terminato in tragedia è avvenuto in località Tre Cancelli a Nettuno

Il 38enne è morto sul colpo. L’inseguimento era scattato poco prima, quando la vettura è stata intercettata a forte velocità dalle forze dell’ordine.

In auto aveva 25 kg di cocaina

Accanto alla vettura incidentata, la polizia ha rinvenuto un borsone contenente 23 panetti per un totale di 25 kg di cocaina, un quantitativo dal valore stimato superiore al milione di euro. L’episodio rappresenta uno dei sequestri di stupefacenti più ingenti degli ultimi tempi nella zona.

Un secondo veicolo, guidato da un 26enne italiano, è stato bloccato dagli agenti. Il conducente è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio in concorso.

Indagini in corso e quadro giudiziario

Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Anzio e la Procura di Velletri. È già intervenuto il pubblico ministero che coordina l’inchiesta, orientata a stabilire le responsabilità nel tentativo di fuga e il ruolo del traffico di stupefacenti.

Gli inquirenti acquisiranno il telefonino del 38enne, per ricostruire la provenienza della sostanza e collegarla ad eventuali reti criminali locali o internazionali.

Nessun ferito tra i residenti

Non sono stati segnalati feriti tra i residenti né danni a infrastrutture oltre il palo danneggiato. Le volanti della polizia in borghese avevano rallentato l’inseguimento a causa del fondo sterrato e della scarsa visibilità provocata dal polverone sollevato dall’auto. Ciò non ha evitato lo schianto mortale.

Il corpo del 38enne è stato trasferito all’Istituto di Medicina Legale del Policlinico Tor Vergata, in attesa dell’autopsia.