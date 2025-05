Ricercato internazionale con mazza da baseball e tirapugni in auto arrestato in piena notte a Catania

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un catanese di 31 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato per reati commessi in Albania. L’uomo, ricercato a livello internazionale, è stato fermato durante un controllo stradale a Catania, dove è stato trovato in possesso di armi.

Il fermo e la scoperta delle armi

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto durante un servizio di pattugliamento del territorio. Gli agenti della squadra volanti della Questura di Catania hanno fermato un’auto sospetta in via Acquicella, con a bordo quattro persone. Il conducente ha cercato di evitare il controllo, ma gli agenti hanno proceduto con l’ispezione del veicolo.

Il ritrovamento e il sequestro

Durante l’ispezione, i poliziotti hanno trovato nel portabagagli una mazza da baseball, una mazza da golf e un tirapugni. Il conducente ha tentato di giustificare il possesso degli oggetti dichiarandosi appassionato di sport, ma non ha saputo spiegare il trasporto delle armi in piena notte. Gli oggetti sono stati sequestrati.

Il provvedimento di cattura

Le verifiche eseguite sul posto hanno rivelato che il giovane era ricercato a livello internazionale. Grazie alla Sala operativa dell’Interpol presso la Direzione Centrale Polizia Criminale, è stato ottenuto il provvedimento di cattura per il 31enne, condannato in Albania. L’uomo è stato arrestato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per valutare un’eventuale estradizione.

Denuncia e presunzione di innocenza

Oltre all’arresto, il catanese è stato denunciato per il reato di porto di armi od oggetti ad offendere. Resta ferma la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva. Nei confronti delle altre persone a bordo dell’auto non è emerso nulla a loro carico.

