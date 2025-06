46enne scoperto a rubare un'auto in piena notte a Catania, la fuga e l'arresto: i complici scappano in moto

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un pluripregiudicato di 46 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Catania per il furto di un’autovettura. L’episodio è avvenuto durante la notte in viale Mario Rapisardi, quando l’uomo, con l’aiuto di alcuni complici, ha rubato un’auto parcheggiata. I complici sono riusciti a fuggire in moto alla vista della volante.

Il furto e l’inseguimento

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’uomo aveva armeggiato sull’auto, riuscendo a metterla in moto e a guidarla via rapidamente. Tuttavia, i poliziotti della squadra volanti della Questura, impegnati in un servizio di controllo del territorio nel quartiere Cappuccini, sono riusciti a fermarlo. In via Santa Maria della Catena, hanno notato l’auto con a bordo il 46enne, seguita da due motociclisti con in sella uomini incappucciati. Alla vista della volante, i motociclisti hanno accelerato bruscamente, separandosi per far perdere le loro tracce.

Il tentativo di fuga

I poliziotti hanno quindi inseguito l’auto guidata dal pluripregiudicato, che ha tentato in tutti i modi di fuggire e sottrarsi al controllo. L’inseguimento si è concluso quando l’uomo è stato definitivamente raggiunto e bloccato. Durante la perquisizione dell’auto, è stato notato che il sottosterzo era stato danneggiato e nel portabagagli erano nascosti alcuni arnesi tipicamente usati dai ladri per commettere furti. Tra questi, un grosso tubo in ferro di circa un metro e una pinza giratubi di circa 55 centimetri, che sono stati prontamente recuperati e sequestrati.

Restituzione dell’auto e arresto

I poliziotti sono riusciti a risalire al proprietario della macchina, al quale, dopo la formalizzazione della denuncia, è stata restituita l’auto. Il 46enne, invece, è stato arrestato e, sentito il pm di turno, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Ora è in attesa del rito per direttissima davanti all’Autorità Giudiziaria, con la presunzione di innocenza che rimane valida fino a condanna definitiva.

