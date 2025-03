A Frascati 16enne accoltellato in piazza, è grave: arrestato un minorenne

Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato a Frascati. Il minorenne è stato subito trasportato in ospedale in codice rosso ed è in gravi condizioni. L’autore dell’accoltellamento è stato arrestato da carabinieri e polizia, si tratta di un altro minore. Vittima e aggressore sarebbero entrambi del comune dei Castelli Romani.

L’accoltellamento del 16enne a Frascati

Il 16enne è stato colpito al torace e le sue condizioni sono considerate gravi. Il fatto è accaduto poco dopo le 21 in viale Annibal Caro, nella centralissima piazza Marconi a Frascati.

Sul posto sono arrivati polizia e carabinieri.

Fonte foto: Ipa

Un’auto dei carabinieri

Nella piazza ci sono diversi locali e, in particolare nel fine settimana, è frequentata da diverse comitive di giovani che arrivano anche dai comuni vicini a Frascati.

Dopo il ferimento, il 16enne è stato trasportato dal 118 in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Sebastiano Martire di Frascati.

Da qui poi, viste le sue gravi condizioni, la corsa al Policlinico di Tor Vergata.

L’intervento dei carabinieri

I carabinieri e la polizia di Frascati hanno ascoltato gli amici del 16enne e altre persone.

In Piazza Marconi ci sono diverse telecamere di videosorveglianza, i filmati saranno utili ai militari per riuscire a ricostruire l’esatta dinamica dell’aggressione.

Da quanto riporta Il Messaggero, è stato arrestato un giovane di soli 14 anni. Il ragazzino avrebbe confessato facendo rinvenire il coltello. Non è ancora chiaro però il motivo dell’aggressione.

Gli investigatori escludono categoricamente uno scontro fra bande e vicende legate a droga o stupefacenti.

Secondo la ricostruzione, la vittima era con un gruppo di amici quando è stato avvicinato e colpito. Soccorso dai suoi compagni è riuscito solo a dire “ha in mano qualcosa” per poi perdere i sensi. Nella notte è stato operato d’urgenza all’ospedale di Tor Vergata le sue condizioni sono gravissime.

Le parole della cugina del 16enne

“Una coltellata al cuore, una sola ma come si fa? Come si fa a credere possibile una cosa del genere? Lo voleva uccidere per colpirlo direttamente al cuore?”, ha detto la cugina del 16enne ferito a Il Messaggero.

“Siamo una famiglia normale, lavoriamo tutti, ci vogliamo bene questo non fa parte della nostra vita, dei nostri valori”, ha aggiunto.