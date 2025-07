Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

La Polizia di Stato di Latina a conclusione di un’attività investigativa ha eseguito quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip di Latina, nei confronti di altrettanti soggetti, indiziati di essere gli autori di una sparatoria avvenuta a Fondi nella notte tra il 14 e il 15 maggio scorsi. Si tratta di tre uomini e una donna, tutti pregiudicati. Ipotizzata la responsabilità dei soggetti per tentato omicidio premeditato in concorso, con riferimento all’agguato avvenuto contro un 40enne, noto pregiudicato locale. La vittima, colpita solo alla gamba, aveva riportato gravi lesioni ma era riuscita a scappare nascondendosi nei paraggi, scampando così ai suoi aggressori che avevano continuato a cercarlo.

I quattro a bordo di un’auto rubata avevano teso un agguato al 40enne nella zona del palazzetto dello sport di Fondi.

Gli investigatori hanno inizialmente rintracciato e arrestato tre dei quattro indagati, mentre l’ultimo è riuscito a sfuggire alla cattura rimanendo latitante fino a oggi, quando è stato arrestato al termine di un rocambolesco tentativo di fuga.

L’uomo, infatti, resosi conto di essere alle strette, mentre era in auto con la moglie incinta, per sfuggire all’arresto ha inizialmente speronato la macchina dei poliziotti facendola finire in un fossato, poi, buttata fuori dall’auto la moglie, ha proseguito la fuga sull’auto danneggiata e senza una ruota fino a finire contro un muro.

A quel punto ha tentato un’ultima fuga a piedi ma è stato raggiunto e infine tratto in arresto dai poliziotti.