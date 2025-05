Alessandro Cecchi Paone ricorda la reazione di Silvio Berlusconi dopo il coming out: "Non me l'aspettavo"

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Alessandro Cecchi Paone, nel corso di un’intervista recente rilasciata in occasione del lancio del suo nuovo libro I colori della libertà – La mia vita per i diritti di tutti ha rivelato un aneddoto su Silvio Berlusconi. Stando al racconto del giornalista, dopo il suo coming out avvenuto nel 2004 il Cavaliere lo lodò e gli offrì sostegno. “Era molto avanti, lui”, ha svelato il divulgatore.

Alessandro Cecchi Paone e il racconto del coming out

Nel corso della recente intervista rilasciata a Il Corriere, Alessandro Cecchi Paone ha avuto modo di ripercorrere alcuni dei momenti della sua vita che lo hanno maggiormente segnato. L’intervista è stata rilasciata in occasione del lancio I colori della libertà – La mia vita per i diritti di tutti, il suo libro edito Piemme che verrà distribuito a partire dal 27 maggio.

Uno dei passaggi salienti dell’intervista riguarda il racconto del suo coming out, avvenuto nel 2004.

Fonte foto: ANSA

Alessandro Cecchi Paone

Il giornalista ha ricordato innanzitutto l’incredulità di chi lo conosceva. Ha inoltre rivelato un particolare che riguarda la reazione del suo analista, che non sembrò particolarmente sorpreso.

“Mi inserì nella categoria dei ‘bisessuali diacronici’, che amano donne e uomini in momenti diversi”.

Tra gli amici, soltanto uno, in particolare, era riuscito a comprenderlo e anzi, dopo il coming out gli rivelò di averlo già intuito.

L’aneddoto su Silvio Berlusconi

L’intervista per Il Corriere è stata inoltre l’occasione per raccontare un aneddoto su Silvio Berlusconi. Gli è stato chiesto, infatti, come reagì il Cavaliere al suo coming out.

“Mi lodò: ‘Hai fatto bene, conta su di me’. Non me lo aspettavo. Fu fondamentale”, ha raccontato Alessandro Cecchi Paone.

“Era molto avanti, lui, supermacho. Ribadì che i diritti sono patrimonio della destra libertaria che non è omofoba”.

La reazione della moglie

Alessandro Cecchi Paone ha inoltre raccontato nei dettagli la reazione dell’allora moglie Cristina. La donna fu la prima a ottenere la confessione del giornalista.

“Dopo dieci anni si era rotta la nostra alleanza. Uscì con l’auto e tornò dopo ore”, ha raccontato Cecchi Paone. Tuttavia, il rapporto tra i due è migliorato col tempo.

“Passato il dolore, abbiamo costruito un altro affetto. Adesso siamo come parenti”.