Andrea Preti fidanzato con Venus Williams, l'attore italiano ha partecipato a L'Isola dei Famosi e La Talpa

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È ufficiale: Andrea Preti è fidanzato con Venus Williams. Si vociferava della coppia da diverso tempo, ma la conferma è arrivata durante l’intervista dopo il match singolo a Washington, nel quale la tennista ha confermato di essere felicemente fidanzata e di come lui la incoraggi.



La conferma della relazione

La conferma di una relazione tra Venus Williams e Andrea Preti è arrivata dopo il match singolo a Washington. La tennista ha risposto ad alcune domande e ha parlato della sua relazione con l’attore italo-danese.

Della loro relazione si vociferava da mesi, fin da quando erano stati paparazzati insieme in Costiera Amalfitana. I due avevano scelto di restare nascosti, cioè di mantenere privata la loro storia e di viverla lontano dai riflettori.

IPA La coppia Andrea Preti e Venus Williams

La conferma da parte di Williams, dopo un match storico come quello che l’ha vista vincere a 45 anni un singolo, lascia pensare al ruolo importante che il fidanzato ha avuto sulla sua preparazione psicologica.

Il ruolo di supporto

Un’ipotesi confermata dalla stessa tennista, che durante l’intervista ha spiegato di come “ci sono stati tantissimi momenti in cui volevo solo rilassarmi, abbandonarmi alla spensieratezza”.

Dopo il match Venus Williams (sorella di Serena Williams) ha parlato di quanto sia duro giocare a tennis, dell’impegno che c’è dietro per la preparazione fisica e mentale. Ha anche citato il ruolo di incoraggiamento che ha avuto Andrea Preti in questa fase.

Inoltre, quello storico match, che l’ha vista diventare la seconda donna più anziana a vincere un singolo, è stata anche la prima volta che il fidanzato l’ha vista giocare dal vivo.

Chi è Andrea Preti

Andrea Preti è un attore italo-danese. Nato a giugno 1988 a Copenhagen, ha iniziato la sua carriera come modello, per poi proseguire come attore. Ha anche diretto e interpretato il film “One More Day”.

Ha partecipato a diversi reality show, come L’Isola dei Famosi nel 2016 e La Talpa nel 2024. Non sappiamo molto della sua vita personale, perché non è una di quelle persone che condivide molto, ma sono note le sue relazioni con la tennista Flavia Pennetta e l’attrice Claudia Gerini.