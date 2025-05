Angela Taccia e Andrea Sempio minacciati di morte, nella mail anche la foto di un fucile e un martello

Angela Taccia è stata minacciata di morte. Per questo l’avvocata di Andrea Sempio ha presentato una denuncia presso i carabinieri di Abbiategrasso (Milano). La legale del 37enne indagato per l’omicidio di Chiara Poggi avrebbe ricevuto una serie di mail minatorie, una delle quali con immagini di armi in allegato.

Angela Taccia minacciata di morte

A qualcuno non piace che Angela Taccia abbia deciso di difendere Andrea Sempio, insieme al collega Massimo Lovati. Per questo avrebbe ricevuto minacce di morte presso la sua casella di posta elettronica. Una persona in particolare avrebbe espresso la volontà di uccidere sia lei che il suo assistito. Secondo il mittente sarebbe proprio lui l’assassino di Chiara Poggi.

La stessa persona le avrebbe inviato altre due mail alle quali avrebbe allegato immagini esplicite di armi, tra cui un fucile a pompa, pinze e martelli. Lo riporta Agi.

Fonte foto: IPA L’avvocata di Andrea Sempio, Angela Taccia, ha denunciato minacce di morte presso i carabinieri di Abbiategrasso. La legale ha anche ricevuto foto di armi

Per il momento non è dato conoscere altri dettagli. Mediaticamente Angela Taccia e il collega Massimo Lovati, che insieme rappresentano Andrea Sempio, hanno scelto di esporsi per portare al pubblico la loro teoria sull’innocenza del loro assistito.

Andrea Sempio, inoltre, avrebbe ricevuto una visita inaspettata da Fabrizio Corona che da settimane ha ripreso a interessarsi del caso Garlasco con una sua teoria: Alberto Stasi sarebbe innocente.

La solidarietà della difesa di Alberto Stasi

Come riporta Open i difensori di Alberto Stasi, Giada Bocellari e Antonio De Rensis, hanno espresso il loro rammarico per l’accaduto e hanno presentato la loro solidarietà nei confronti della difesa di Sempio.

“Questo clima d’odio deve finire, non è accettabile. Sembra che la situazione stia sfuggendo di mano“, ha detto Bocellari. “Speriamo che l’attenzione mediatica cali su questa vicenda”, ha concluso.

Andrea Sempio tallonato da Fabrizio Corona

In un’intervista rilasciata per Corriere della Sera il 29 maggio Angela Taccia ha riferito che domenica 25 maggio Fabrizio Corona avrebbe raggiunto il negozio di Montebello della Battaglia (Pavia) in cui il suo assistito Andrea Sempio lavora come commesso.

A riferirglielo è stato lo stesso Sempio, che l’ha chiamata per dirle che l’ex paparazzo sarebbe entrato nel negozio “e ha iniziato a urlare”. Per questo il 37enne ha chiamato le forze dell’ordine che lo hanno nascosto, quindi, in uno sgabuzzino. Corona, inoltre, sarebbe arrivato a inseguirlo in macchina.