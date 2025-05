Andrea Sempio tallonato da Fabrizio Corona, costretto a nascondersi in un negozio: "Inseguito pure in auto"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Fabrizio Corona è ancora a caccia di notizie su Garlasco. E ora, l’ex re dei paparazzi, punta su Andrea Sempio. Lo riferisce l’avvocata Angela Taccia in un’intervista in cui racconta che il suo assistito l’avrebbe chiamata mentre si trovava in un negozio di Montebello della Battaglia (Pavia), dove lavora. “Sono qui a Montebello, è entrato Fabrizio Corona e ha iniziato a urlare“, le avrebbe detto.

Fabrizio Corona punta ancora su Garlasco

Lunedì 19 maggio Fabrizio Corona ha pubblicato uno speciale su Garlasco nel suo canale YouTube per il format Falsissimo. Non solo: il giorno 20, quando presso la Procura di Pavia era in corso l’interrogatorio di Alberto Stasi, Corona ha fatto la sua comparsa e ha riferito ai giornalisti la sua teoria sull’omicidio di Chiara Poggi. Andiamo per ordine.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera Angela Taccia, amica di lunga data nonché avvocata di Andrea Sempio insieme al collega Massimo Lovati, ha raccontato che il suo assistito sarebbe tallonato proprio da Fabrizio Corona.

Fonte foto: IPA Fabrizio Corona starebbe cercando di incontrare Andrea Sempio. Lo riferisce l’avvocata Angela Taccia: “Siamo alla follia”

Secondo il racconto di Taccia, domenica 25 maggio Andrea Sempio si trovava al lavoro in un negozio di Montebello della Battaglia (Pavia). “Mi ha chiamato terrorizzato”, riferisce l’avvocata.

Il suo assistito le avrebbe detto: “Sono qui a Montebello, è entrato Fabrizio Corona e ha iniziato a urlare”. Subito dopo l’indagato avrebbe “chiamato le guardie” che lo avrebbero “nascosto in uno sgabuzzino“. Inoltre l’ex paparazzo lo avrebbe addirittura “inseguito in macchina“.

Andrea Sempio rischia il posto?

Nella stessa intervista al Corriere Angela Taccia riferisce che i datori di lavoro del suo assistito avrebbero detto che “se continua l’assedio sono costretti a lasciarlo a casa“, per questo Andrea Sempio avrebbe chiesto la possibilità di “cambiare sedi concordando gli spostamenti” per non essere “di peso ai colleghi”.

“Lui non vuole mai disturbare”, precisa Angela Taccia. “Noi lo chiamiamo Gandhi per la calma e l’altruismo”.

La teoria di Fabrizio Corona su Garlasco

Secondo Fabrizio Corona Alberto Stasi sarebbe innocente e i responsabili del delitto di Chiara Poggi sarebbero almeno quattro. Fra questi – ha rivelato l’ex paparazzo da Falsissimo – ci sarebbe proprio Andrea Sempio.

Una tesi, questa, che Corona ha ribadito il 20 maggio di fronte alla Procura di Pavia in un confronto con i giornalisti sostenendo che gli investigatori sarebbero a conoscenza della verità sul caso.

Le minacce di morte ad Angela Taccia

Agi riporta che Angela Taccia si è recata presso i carabinieri di Abbiategrasso per denunciare minacce di morte ricevute sulla sua casella di posta elettronica. L’avvocata ha attirato l’odio di alcune persone per il suo ruolo di difensore di Andrea Sempio. Una persona in particolare l’avrebbe minacciata di uccidere sia lei che il suo assistito.

La stessa persona, in un’altra mail, ha inviato una foto di un fucile a pompa immortalato insieme ad altri utensili come pinze e martelli.