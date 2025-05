Fabrizio Corona difende Alberto Stasi fuori dalla Procura di Pavia: "I colpevoli sono 4, lui non c'entra"

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Per Fabrizio Corona Alberto Stasi, condannato nel 2015 per il delitto di Garlasco, è innocente. L’ex re dei paparazzi lo ha rivelato nel suo format Falsissimo ma lo ha ribadito anche ai giornalisti accorsi di fronte alla Procura di Pavia nel giorno degli interrogatori di Andrea Sempio – che non si è presentato – e Stasi. “I colpevoli sono più di quattro“, afferma Corona a favore di microfoni, smartphone e telecamere che lo circondano.

Lunedì 19 maggio è uscito il nuovo episodio di Falsissimo, il format dal quale Fabrizio Corona condivide con il suo pubblico le sue inchieste. Garlasco è fra queste.

Nella puntata di lunedì Corona ha ripercorso la vicenda giudiziaria di Alberto Stasi, sostenendo che l’unico condannato per il delitto di Chiara Poggi sia in realtà innocente.

Fabrizio Corona a Garlasco nel 2007 dopo il delitto di Chiara Poggi. L'ex re dei paparazzi raggiunse la Lomellina per occuparsi di Stefania e Paola Cappa, le gemelle cugine della vittima.

Una tesi, quella sull’innocenza di Stasi, che Fabrizio Corona ha ripreso martedì 20 maggio, quando ha raggiunto l’esterno della Procura di Pavia.

Circondato e ascoltato dai giornalisti non solo ha ribadito la sua posizione sul ruolo di Stasi, bensì ha riferito informazioni di cui sarebbe venuto a conoscenza da una fonte che non intende rivelare.

Garlasco, nel delitto sarebbero coinvolte “più di quattro” persone

Chi sono i responsabili del delitto di Garlasco? Di fronte ai giornalisti Corona dichiara che “una persona” che individua “molto probabilmente” nell’avvocato Antonio De Rensis – che difende Alberto Stasi – avrebbe condotto “per tre anni delle investigazioni abusive” nel corso delle quali avrebbe scoperto che “i veri colpevoli” sarebbero “più di quattro” persone, tra le quali non ci sarebbe Alberto Stasi.

Ciò troverebbe conferma – sempre secondo Corona – in alcune “oggettive prove” che sarebbero state “portate a Napoleone (Fabio, Procuratore di Pavia, nda)”. “Voi sapete”, continua l’ex paparazzo “che le prove carpite irregolarmente non si possono utilizzare“.

Qual è la fonte di Corona?

Il grande interrogativo che i giornalisti pongono a Fabrizio Corona è uno solo: chi gli avrebbe dato queste informazioni? L’autore di Falsissimo non si scompone: “Una fonte certa“, ma quale?

“Io da chi lo so non ve lo dico“, conclude l’ex paparazzo. Fabrizio Corona, ricordiamo, entrò nella vicenda già dal 2007, quando arrivò nella Lomellina a seguito del bombardamento mediatico su Paola e Stefania Cappa, le gemelle e cugine di Chiara Poggi entrate nella cronaca dopo quel fotomontaggio affisso sul cancelletto di ingresso di via Pascoli.