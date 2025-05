Delitto di Garlasco, Fabrizio Corona accusa Andrea Sempio e le gemelle Cappa: "Erano nella villetta"

Fabrizio Corona entra a gamba tesa sui nuovi sviluppi del caso Garlasco e spara a zero su Andrea Sempio e le gemelle Cappa. L’ex paparazzo ha fatto la sua apparizione all’esterno della procura di Pavia per prendere le difese di Alberto Stasi senza perdere occasione di dire la sua sui veri colpevoli, a suo dire, dell’omicidio di Chiara Poggi. Rivelazioni che ha approfondito sul suo canale Youtube.

Ai giornalisti di fronte alla procura Fabrizio Corona ha dichiarato che “i veri colpevoli” sarebbero “più di quattro” e tra questi ci sarebbero l’attuale indagato della nuova inchiesta della procura di Pavia, Andrea Sempio, e le cugine di Chiara Poggi, le sorelle Cappa, che sarebbero stati “tutti presenti quella mattina nella villetta di via Pascoli”, il 13 agosto 2007.

Conclusioni alle quali Corona sarebbe arrivato citando il super testimone mandato in onda da Le Iene, da cui sarebbero ripartite le indagini.

Andrea Sempio, indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco

Secondo Fabrizio Corona, infatti, il super testimone avrebbe portato al legale della famiglia Poggi, l’avvocato Gian Luigi Tizzoni, “delle prove sconcertanti, che dimostrano che il colpevole non è Stasi“.

“Ma sapete cosa ha fatto Tizzoni? – ha chiesto l’ex paparazzo sul suo canale – L’ha detto ai genitori, e i genitori hanno fatto finta di non sentirlo. Perché? Perché Stasi, dopo la sentenza definitiva ha risarcito la famiglia Poggi per 850mila euro, facendo debiti. Quindi, se Stasi non è colpevole, la famiglia Poggi glieli deve dare indietro”.