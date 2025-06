Anticiclone Pluto porta caldo record domenica 29 giugno: 21 città da bollino rosso, l'afa durerà per giorni

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’anticiclone Pluto, di origine subtropicale, continuerà a dominare l’Italia domenica 29 giugno, spingendo masse d’aria bollente dal Nord Africa. Le regioni colpite vedranno termometri arrivare a 40 °C, con afa insopportabile. Si preannuncia una ondata di calore che proseguirà anche nei giorni successivi, con notti tropicali e temperature minime mai sotto i 24 °C. Il meteo conferma un fine settimana di caldo senza tregua.

L’anticiclone Pluto porta caldo record domenica 29 giugno

Come riporta Ansa, per la giornata di domenica 29 giugno il Ministero della Salute ha emesso una allerta bollino rosso per 21 città, tra cui Milano, Roma, Napoli, Firenze, Palermo e Bologna.

A Taranto si toccheranno i 40 °C, mentre Firenze, Siracusa e Oristano registreranno 39 °C.

Weekend con caldo record in molte regioni italiane

Anche Venezia, Trieste e Torino saranno coinvolte dalle “notti tropicali”, con minime superiori ai 26 °C, peggiorando la percezione del caldo.

Le previsioni regione per regione

Nord Italia : afa intensa in Pianura Padana, con temperature tra 36 e 38 °C a Milano, Bologna, Torino e Bolzano. Le minime notturne saranno tra i 24 e 26 gradi.

: afa intensa in Pianura Padana, con temperature tra a Milano, Bologna, Torino e Bolzano. Le minime notturne saranno tra i 24 e 26 gradi. Centro e Sardegna : Roma, Firenze, Perugia e l’entroterra dell’isola raggiungeranno i 37–38 °C , con cieli sereni e notti tropicali costanti.

: Roma, Firenze, Perugia e l’entroterra dell’isola raggiungeranno i , con cieli sereni e notti tropicali costanti. Sud e Sicilia: caldo africano diffuso. Punte di 40 °C in Sicilia e Sardegna. Napoli e Catania sfioreranno i 38 °C, con alto tasso di umidità, mitigato localmente dai venti balcanici.

Allarme caldo e salute: medici e Protezione civile in pre-allerta

Negli ultimi giorni, il Sistema sanitario 118 ha registrato un picco di telefonate per colpi di calore, malori e svenimenti. Il presidente Sis118, Mario Balzanelli, parla di “impennata dei codici rossi e traumi legati al caldo”. La Protezione civile e il Ministero della Salute consigliano:

Evitare l’esposizione al sole tra le 11 e le 18

Bere 2,5 litri di acqua al giorno con sali minerali

al giorno con sali minerali Restare in ambienti freschi, climatizzati o ventilati

Ridurre sforzi fisici e attività all’aperto

Quando finirà la canicola da bollino rosso

Secondo i principali centri meteo, l’ondata persistente da anticiclone Pluto dovrebbe continuare fino al 4-5 luglio, con notti tropicali e alte temperature diurne.

Solo a partire da martedì, al Nord, sono attesi temporali forti e un possibile calo termico.

I modelli climatici, però, segnalano ancora incertezza: la tregua potrebbe tardare ad arrivare, lasciando l’Italia a fare i conti con un’estate eccezionale.