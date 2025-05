Arrestato a Partanna l’autista di Messina Denaro, intimidazioni per prendersi gli appalti a Palermo

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di 5 arresti il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Partanna, dove sono state eseguite misure cautelari per associazione mafiosa e altri reati. L’operazione è stata condotta nella mattinata odierna per contrastare il controllo illecito su appalti e attività imprenditoriali.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i militari del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Trapani, con il supporto dello Squadrone Eliportato “Cacciatori di Sicilia” e dei Comandi Arma locali, hanno eseguito un’ordinanza del Tribunale di Palermo nei confronti di 5 persone. Tra queste, 3 sono state sottoposte a custodia cautelare in carcere, mentre 2 hanno ricevuto l’obbligo di dimora con prescrizione di presentazione alla polizia giudiziaria.

Reati contestati

Gli indagati sono accusati di associazione mafiosa, porto abusivo di armi, tentata estorsione e favoreggiamento personale. L’indagine, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, ha rivelato il coinvolgimento di esponenti della famiglia mafiosa di Partanna e imprenditori nei settori edile e oleario.

Modalità di controllo

Le azioni illecite includevano la turbativa di una procedura concorsuale del Tribunale di Sciacca per l’acquisizione di un capannone industriale, condizionamenti nell’aggiudicazione di appalti pubblici, e l’assunzione di familiari in imprese olivicole locali tramite intimidazioni. Inoltre, sono state imposte minacce per risolvere controversie private.

Un caso di rilievo

Tra i destinatari delle misure cautelari figura un sessantenne, già arrestato il 16 gennaio 2023 come “autista” di Matteo Messina Denaro. L’uomo è accusato di un tentativo di estorsione ai danni di un imprenditore oleario per sostenere economicamente l’ex latitante.

Presunzione di innocenza

È importante sottolineare che gli indagati sono attualmente solo indiziati di reato e la loro posizione sarà valutata definitivamente solo dopo una sentenza passata in giudicato, in rispetto del principio di presunzione di non colpevolezza.

