Auto rubata e "spinta" contromano a Foggia da un altro mezzo impatta la vettura della polizia, un arresto

Un pregiudicato di 26 anni è stato arrestato a Foggia per furto aggravato in concorso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. L’operazione è avvenuta il 13 maggio durante un controllo intensificato del territorio per contrastare i furti di autoveicoli.

Intervento della Polizia di Stato

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è avvenuto grazie a una segnalazione al 112 da parte di un cittadino che ha notato un furto di autovettura in corso nel centro di Foggia. Le volanti della Polizia sono intervenute prontamente, trovando un’auto che procedeva contromano nel tentativo di rubarne un’altra “spingendola”.

Inseguimento e arresto

Il conducente al volante del veicolo che “spingeva” quello rubato ha cercato di sfuggire alla Polizia lanciando l’auto sottratta contro gli agenti. I poliziotti sono riusciti a evitare l’impatto con il mezzo, andando però a schiantarsi contro la vettura che stava “spingendo” quella rubata. Nonostante ciò hanno inseguito il sospetto, che ha opposto resistenza prima di essere arrestato. Altri 4 soggetti coinvolti sono riusciti a fuggire.

Sequestro di strumenti da scasso

All’interno dell’auto sono stati trovati e sequestrati diversi oggetti atti allo scasso, chiavi di varie autovetture, chiavi O.B.D., cavi elettrici e batterie. L’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Foggia e l’arresto è stato successivamente convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

Importanza della collaborazione cittadina

L’episodio sottolinea l’importanza della collaborazione dei cittadini, anche in forma anonima, per garantire la sicurezza partecipata. La posizione dell’arrestato è attualmente al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e non può essere considerato colpevole fino a una sentenza definitiva.

