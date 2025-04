Auto rubate in Calabria, catturata banda criminale: così facevano sparire i veicoli, il video

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sei arresti e misure cautelari il bilancio di un’operazione dei Carabinieri a Bagnara Calabra. L’operazione, avvenuta con il supporto delle Compagnie Carabinieri di Palmi e Vibo Valentia, ha portato all’esecuzione di provvedimenti nei confronti di soggetti coinvolti in un’indagine su furti di auto.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta in seguito a un provvedimento emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Procura della Repubblica. Le indagini, avviate nel giugno 2024, sono partite da un tentato furto di un’autovettura in pieno centro a Bagnara Calabra.

Modus operandi e sviluppo delle indagini

Le indagini hanno permesso di ricostruire un quadro indiziario relativo ad almeno dieci episodi di furto e tentato furto di auto, consumati tra Bagnara Calabra, Scilla e Pizzo Calabro durante i mesi estivi. Gli indagati avrebbero agito prevalentemente nelle ore serali, utilizzando veicoli a noleggio per ridurre i rischi di identificazione e selezionando perlopiù Fiat Panda come obiettivo.

Mercato nero e arresti

Le autovetture sottratte venivano trasferite nella Piana di Gioia Tauro, dove venivano smontate per alimentare il mercato nero dei pezzi di ricambio. Un cittadino, armato solo del proprio cellulare, ha ripreso i momenti cruciali di un tentato furto, fornendo immagini determinanti per l’indagine. Le ipotesi di reato formulate a carico degli indagati includono furto aggravato, tentato furto aggravato in concorso e ricettazione.

Sequestri e ulteriori arresti

Durante una perquisizione, uno degli arrestati è stato trovato in possesso di circa 600 grammi di marijuana e circa 1000 euro in contanti. L’uomo è stato dichiarato nuovamente in stato d’arresto insieme alla compagna, entrambi sottoposti agli arresti domiciliari.

Fonte foto: Carabinieri